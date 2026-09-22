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El cine vasco homenajea a José Luis Rebordinos

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal zinemak Jose Luis Rebordinos omendu du

EITB

Última actualización

Representantes del cine vasco han homenajeado a José Luis Rebordinos en la Gala del Cine Vasco en su último año al frente del Festival de Cine de San Sebastián. Tras años en la dirección y en el comité de selección del festival, en 2010 asumió la máxima responsabilidad del evento.

Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián Cine

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