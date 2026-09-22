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La alfombra roja del Zinemaldia se ha llenado hoy de caras conocidas en la Gala del Cine Vasco

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zinemaldiko alfonbra gorria aurpegi ezagunez bete da gaur Euskal Zinemaren Galan

EITB

Última actualización

Entre docenas de actores, directores y caras conocidas tanto del cine como de otros ámbitos sociales y políticos, la Gala del Cine Vasco ha tenido un protagonista indiscutible: Jose Ramon Soroiz, que ha recibido el premio Zinemira y el caluroso reconocimiento de todos los presentes. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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