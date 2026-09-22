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Jose Ramon Soroiz recibe el Premio Zinemira 2026 en la Gala del Cine Vasco

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SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 22/09/2026.- El actor José Ramón Soroiz, agradece el premio Zinemira durante la celebración de la gala del Cine Vasco celebrada este martes en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jose Ramon Soroizek jaso du Zinemira Saria Euskal Zinemaren Galan

EITB

Última actualización

El actor Jose Ramon Soroiz ha sido galardonado esta noche con el Premio Zinemira 2026 durante la celebración de la Gran Gala del Cine Vasco, enmarcada en la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. El emotivo homenaje ha tenido lugar en el Teatro Victoria Eugenia, donde se ha reconocido la extensa trayectoria del intérprete de Legorreta.

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