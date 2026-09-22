Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Jose Ramon Soroizek jaso du Zinemira Saria Euskal Zinemaren Galan
Jose Ramon Soroiz aktoreari 2026ko Zinemira Saria eman diote gaur gauean, Euskal Zinemaren Gala Handian, Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioaren barruan. Omenaldia Victoria Eugenia Antzokian egin diote, eta Legorretako antzezlearen ibilbide luzea saritu dute bertan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Zinemaldiko alfonbra gorria aurpegi ezagunez bete da gaur Euskal Zinemaren Galan
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal zinemak Jose Luis Rebordinos omendu du
ZUZENEAN
Duela min.
Dena prest, Euskal Zinemaren Galarako
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Zinemaren Gala Handia, zuzenean
ZUZENEAN
Duela min.
Zer da euskal zinema?
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: Euskal Zinemaren Gala Zinemaldian, Negu Gorriak elkartearen aurkako erasoa Ceutan eta NBEren Batzar Orokorra
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal zinemaren egun handia, Zinemaldian
ZUZENEAN
Duela min.
Ricardo Darin Donostiara iritsi da
ZUZENEAN
Duela min.
"Agur esan barik" Gatiburen agur biraren dokumentala aurkeztu dute Zinemaldian
Gehiago ikusi