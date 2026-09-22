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Jose Ramon Soroizek jaso du Zinemira Saria Euskal Zinemaren Galan

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 22/09/2026.- El actor José Ramón Soroiz, agradece el premio Zinemira durante la celebración de la gala del Cine Vasco celebrada este martes en el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Jose Ramon Soroiz aktoreari 2026ko Zinemira Saria eman diote gaur gauean, Euskal Zinemaren Gala Handian, Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioaren barruan. Omenaldia Victoria Eugenia Antzokian egin diote, eta Legorretako antzezlearen ibilbide luzea saritu dute bertan.

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