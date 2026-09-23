EITBk “Odol Ilargia” seriea aurkeztuko du gaur Zinemaldian, EITB Galan
Fantasiazko thrillerra David R Losadak zuzendu du, Jon Muñoz eta Aitor Kortabarria ditu protagonista, eta Principe zinema aretoetan ikusiko da lehenengoz gaur, 17:00etan, hilaren 25ean PRIMERAN plataformara iritsi aurretik.
Euskal Zinemaren Galaren biharamunean, EITBk bere Gala ospatuko du gaur, asteazkenarekin, Zinemaldian, 17:00etatik aurrera, Principe zinema aretoetan.
Ekitaldi horretan, Odol Ilargia bost ataleko seriea estreinatuko du EITBk. Fantasia kutsua duen thriller hau hilaren 25ean iritsiko da EITBren PRIMERAN plataformara. David R. Losadak zuzenduta, Julenen (Jon Muñoz) eta Ibairen (Aritz Kortabarria) istorioa kontatzen du. Hainbat gertaeraren ondorioz, bi lagunen arteko harremana eten eta bizitzen norabidea aldatu egin da, krimen lazgarri eta suizidio saiakera baten ondorioz.
Muñoz eta Kortabarriarekin batera, aktore hauek aritu dira seriean: Sambou Diaby, Nekane Otxoa, Itziar de Castro, Mikele Arizkorreta, Asier Valdestilla, Lier Alava, Aitor Borobia, Nerea Sanz, Iraia Elias, Iñigo Aranburu, Miriam Cabeza, Mikel Tello, Bárbara Rivas eta Miriam del Prado, besteak beste.
Zinemaldiko estreinaldiaren ondoren, PRIMERAN plataforman egongo da ikusgai, hilaren 25etik aurrera. Egun horretan estreinatuko dira lehen bi atalak; urriaren 1ean hirugarrena eta laugarrena, eta urriaren 8an, berriz, azkena.
Odol Ilargia EITBk bultzatutako deialditik sortutako hirugarren fikzio seriatua da, Desagertuta eta Zeru ahoak lanen ostean.