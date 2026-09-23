Después de la Gran Gala del Cine Vasco de anoche, EITB celebrará en el Zinemaldia este miércoles a partir de las 17:00 horas en los cines Principe de San Sebastián la Gala EITB.

En este acto, se estrenará “Odol ilargia”, serie de cinco capítulos de EITB. El thriller de corte fantástico, que llegará el día 25 de septiembre a la plataforma Primeran, ha sido dirigido por David R. Losada que adapta la novela Cuando reescribamos la historia de la escritora Belén Martínez. Los dos protagonistas son Jon Muñoz y Aritz Kortabarria, que interpretan respetivamente a Julen e Ibai. La serie narra su amistad a lo largo de un periodo de diez años, y cómo el peso de ciertos sucesos de su pasado acaba con su amistad y dirige sus vidas hacia un trágico crimen y un intento de suicidio.

El resto del reparto lo conforman Sambou Diaby, Nekane Otxoa, Itziar de Castro, Mikele Arizkorreta, Asier Valdestilla, Lier Alava, Aitor Borobia, Nerea Sanz, Iraia Elias, Iñigo Aranburu, Miriam Cabeza, Mikel Tello, Bárbara Rivas y Miriam del Prado, entre otras y otros.

Tras el preestreno en el Zinemaldia, está previsto que el 25 de septiembre se estrenen los dos primeros capítulos en la plataforma Primeran de EITB. El 1 de octubre se podrán ver el tercer y el cuarto capítulo; y, por último, el 8 de octubre se estrenará la última entrega de la serie.

“Odol ilargia” es la tercera producción de la convocatoria impulsada por EITB para obras seriadas de ficción, de la que también nacieron títulos como "Desagertuta" y "Zeru Ahoak".