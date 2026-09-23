Todos merecemos un último adiós, a pesar de todo. Eso afirma, al menos, uno de los personajes de Azken agurra, tercer largometraje del cineasta donostiarra Koldo Almandoz (San Sebastián, 1973). Esta película, rodada en euskera con la participación de EITB, es un trabajo agudo, humanista, estético, profundo, riguroso y honesto, y se proyectará dentro de la Sección Oficial del Zinemaldia, fuera de concurso, como proyección especial.

Azken agurra desprende la particular forma de mirar al cine y al mundo del cineasta donostiarra, ese reverencial respeto tanto hacia la inteligencia del público como hacia sus personajes que también mostraban en el largometraje Oreina, el cortometraje Narcisso y las series Hondar ahoak y Zeru ahoak; no se eluden las contradicciones, sino que se profundiza en ellas, y nada es blanco o negro.

Hemos hablado con Almandoz sobre esta película, una historia protagonizada por un antihéroe contradictorio, un padre torpe, “emprendedor” caótico y soñador irresponsable que tiene “La Internacional” como tono en el móvil mientras espera dar un pelotazo.

La historia, el tono, un personaje concreto… ¿Qué reflexión o inquietud te empujó a crear Azken agurra?

Nació de las pequeñas miserias de los hombres adultos contemporáneos. Con el paso de los años, nuestra vida se va llenando de pequeñas o grandes frustraciones. Las expectativas no se han visto colmadas o tomamos consciencia de que no se colmarán. Y la mayoría de las veces, es por nuestra propia culpa. No podemos culpar a nadie –y mucho menos al patriarcado–.

Necesitaba un asunto universal que me permitiera hablar de una realidad así. Y un tono y un contexto original que me permitiera diferentes opciones. En un momento u otro, todas las personas pasamos por la experiencia de la muerte y el duelo. Se forma también un universo particular en torno a ello, y creo que es adecuado para contar la historia, porque, realmente, cuando hablamos de la muerte hablamos de la vida.