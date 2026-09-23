“Txakun txakür” juegos de niños

Las niñas y niños que juguetean durante el recreo juegan a su vez, valga la redundancia, roles muy determinados; son líderes, seguidores, excluidos u observadores, y así los y las muestra la cineasta suletina Elsa Oliarj-Ines en “Txakun txakür”, estrenada en la sección Zinemira del Zinemaldia.

La directora baja la cámara a la altura de las y los escolares, en una película de 68 minutos en la que acompañamos a Añeta, Elaia, Luija, Lüka, Kattina, Eloisa y otras niñas y niños de la ikastola Eperra, en Sohüta.

¿Qué juegos de poder suceden en el patio escolar, en una lucha que poco tiene de juego infantil? Oliarj-Ines levanta la película sobre esa pregunta, para lo que pone frente a la cámara a un grupo de alumnos de la que fuera su escuela.

En la potente y cruda primera mitad de la película, recoge, a través de la observación y algunas preguntas a las niñas y niños, la salvaje dinámica de poder que se desarrolla en el patio. Seremos, así, testigos de la exclusión, el rechazo, la crueldad, la violencia y el miedo, en la medida en la que la cineasta nos introduce en el grupo para observarlo.