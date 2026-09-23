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“Txakun txakür” juegos de niños

La película de Elsa Oliarj-Ines acompaña a un grupo de niñas y niños durante su paso por la ikastola, entre los 3 y los 11 años. El filme, que cuenta con la participación de EITB, muestra los a veces perversos mecanismos para buscar un lugar dentro del colectivo. 

"Txakun txakür" filma
"Txakun txakür"
Euskaraz irakurri: “Txakun txakür” jolasetik jokora

Natxo Velez | EITB

Última actualización

Las niñas y niños que juguetean durante el recreo juegan a su vez, valga la redundancia, roles muy determinados; son líderes, seguidores, excluidos u observadores, y así los y las muestra la cineasta suletina Elsa Oliarj-Ines en “Txakun txakür”, estrenada en la sección Zinemira del Zinemaldia.

La directora baja la cámara a la altura de las y los escolares, en una película de 68 minutos en la que acompañamos a Añeta, Elaia, Luija, Lüka, Kattina, Eloisa y otras niñas y niños de la ikastola Eperra, en Sohüta.

¿Qué juegos de poder suceden en el patio escolar, en una lucha que poco tiene de juego infantil? Oliarj-Ines levanta la película sobre esa pregunta, para lo que pone frente a la cámara a un grupo de alumnos de la que fuera su escuela.

En la potente y cruda primera mitad de la película, recoge, a través de la observación y algunas preguntas a las niñas y niños, la salvaje dinámica de poder que se desarrolla en el patio. Seremos, así, testigos de la exclusión, el rechazo, la crueldad, la violencia y el miedo, en la medida en la que la cineasta nos introduce en el grupo para observarlo.  

"Txakun txakür" filma

En la segunda mitad de la película vuelve a girar sobre el juego, el rito, y su poder para, precisamente, desactivar o al menos explicar esos juegos de poder y proponer nuevos mundos, límites, posibles. En esta fracción, más lírica, veremos cómo se cruzan la realidad y la ficción, y cómo pueden influir la una en la otra. 

La película también nos ofrece otras reflexiones interesantes, como puede ser la legitimidad de la o el cineasta para rodar sin intervenir en situaciones injustas o cómo nos comportamos al saber que estamos siendo grabados.

“Txakun txakür” opta al premio Irizar al Cine Vasco. 

Elsa Oliarj-Ines "Txakun txakür" filmaren zuzendaria

La directora Elsa Oliarj-Ines

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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