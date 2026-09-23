“Txakun txakür” juegos de niños
La película de Elsa Oliarj-Ines acompaña a un grupo de niñas y niños durante su paso por la ikastola, entre los 3 y los 11 años. El filme, que cuenta con la participación de EITB, muestra los a veces perversos mecanismos para buscar un lugar dentro del colectivo.
Las niñas y niños que juguetean durante el recreo juegan a su vez, valga la redundancia, roles muy determinados; son líderes, seguidores, excluidos u observadores, y así los y las muestra la cineasta suletina Elsa Oliarj-Ines en “Txakun txakür”, estrenada en la sección Zinemira del Zinemaldia.
La directora baja la cámara a la altura de las y los escolares, en una película de 68 minutos en la que acompañamos a Añeta, Elaia, Luija, Lüka, Kattina, Eloisa y otras niñas y niños de la ikastola Eperra, en Sohüta.
¿Qué juegos de poder suceden en el patio escolar, en una lucha que poco tiene de juego infantil? Oliarj-Ines levanta la película sobre esa pregunta, para lo que pone frente a la cámara a un grupo de alumnos de la que fuera su escuela.
En la potente y cruda primera mitad de la película, recoge, a través de la observación y algunas preguntas a las niñas y niños, la salvaje dinámica de poder que se desarrolla en el patio. Seremos, así, testigos de la exclusión, el rechazo, la crueldad, la violencia y el miedo, en la medida en la que la cineasta nos introduce en el grupo para observarlo.
En la segunda mitad de la película vuelve a girar sobre el juego, el rito, y su poder para, precisamente, desactivar o al menos explicar esos juegos de poder y proponer nuevos mundos, límites, posibles. En esta fracción, más lírica, veremos cómo se cruzan la realidad y la ficción, y cómo pueden influir la una en la otra.
La película también nos ofrece otras reflexiones interesantes, como puede ser la legitimidad de la o el cineasta para rodar sin intervenir en situaciones injustas o cómo nos comportamos al saber que estamos siendo grabados.
“Txakun txakür” opta al premio Irizar al Cine Vasco.