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El cineasta Alberto Gastesi recibe el premio EITB Egile Berriak
Euskaraz irakurri: Alberto Gastesi zinemagileak EITB Egile Berriak saria jaso du
El director gipuzkoano (Gelditasuna ekaitzean, Argi gorriak, Singular) recibió anoche el premio EITB Egile Berriak en la Gran Gala del Cine Vasco del Festival de Cine de San Sebastián.
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