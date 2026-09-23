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El cineasta Alberto Gastesi recibe el premio EITB Egile Berriak

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alberto Gastesi zinemagileak EITB Egile Berriak saria jaso du

Última actualización

El director gipuzkoano (Gelditasuna ekaitzean, Argi gorriak, Singular) recibió anoche el premio EITB Egile Berriak en la Gran Gala del Cine Vasco del Festival de Cine de San Sebastián. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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