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Alberto Gastesi zinemagileak EITB Egile Berriak saria jaso du
Gipuzkoar zuzendariak (Gelditasuna ekaitzean, Argi gorriak, Singular) EITB Egile Berriak saria jaso du bart Donostiako Zinemaldian, Euskal Zinemaren Gala Handian.
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