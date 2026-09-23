Zinemaldia
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Alberto Gastesi zinemagileak EITB Egile Berriak saria jaso du

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gipuzkoar zuzendariak (Gelditasuna ekaitzean, Argi gorriak, Singular) EITB Egile Berriak saria jaso du bart Donostiako Zinemaldian, Euskal Zinemaren Gala Handian. 

Zinemaldia Zinema

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