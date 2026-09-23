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Brad Pitt, Donostiaren edertasunaz eta Haizearen Orraziaz gozatzen: "Nire artelan faboritoa da"

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 23/09/2026.- El actor estadounidense Brad Pitt este miércoles en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado 'Heart ofthe beast' en la sección oficial de la 74 edición del certamen. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Brad Pitt, Kursaalen.

EITB

Azken eguneratzea

Aktore estatubatuarrak David Ayerrek zuzendutako Heart of the Beast filma aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean, lehiaketatik kanpo. Pitt Donostiaren "ederraz" gozatzen ari da. Bere pelikula berrian, soldadu bat eta bere txakur militarra hegazkin istripu latz batetik bizirik ateratzen dira, Alaskan. Animaliarekin buruz buru lan egin du.

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