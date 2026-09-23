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Brad Pitt, Donostiaren edertasunaz eta Haizearen Orraziaz gozatzen: "Nire artelan faboritoa da"
Aktore estatubatuarrak David Ayerrek zuzendutako Heart of the Beast filma aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean, lehiaketatik kanpo. Pitt Donostiaren "ederraz" gozatzen ari da. Bere pelikula berrian, soldadu bat eta bere txakur militarra hegazkin istripu latz batetik bizirik ateratzen dira, Alaskan. Animaliarekin buruz buru lan egin du.
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