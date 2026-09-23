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Brad Pitt destaca la belleza de San Sebastián y el Peine del Viento, su escultura favorita "de todos los tiempos"

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SAN SEBASTIÁN, 23/09/2026.- El actor estadounidense Brad Pitt este miércoles en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado 'Heart ofthe beast' en la sección oficial de la 74 edición del certamen. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Brad Pitt, en el Kursaal.
Euskaraz irakurri: Brad Pitt, Donostiaren edertasunaz eta Haizearen Orraziaz gozatzen: "Nire artelan faboritoa da"

EITB

Última actualización

El actor estadounidense presenta "En el corazón de la bestia", dirigida por David Ayer, en la Sección Oficial del Zinemaldia, fuera de concurso. Pitt, que está disfrutando de una ciudad "hermosa", ha trabajado estrechamente con un perro en su nueva película, sobre un soldado y su perro de combate que sobreviven a un accidente aéreo brutal en Alaska.

Cine Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián Cine

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