Brad Pitt destaca la belleza de San Sebastián y el Peine del Viento, su escultura favorita "de todos los tiempos"

El actor estadounidense presenta "En el corazón de la bestia", dirigida por David Ayer, en la Sección Oficial del Zinemaldia, fuera de concurso. Pitt, que está disfrutando de una ciudad "hermosa", ha trabajado estrechamente con un perro en su nueva película, sobre un soldado y su perro de combate que sobreviven a un accidente aéreo brutal en Alaska.