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Brad Pitt atrae todos los focos en la presentación de "Heart of the beast"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Brad Pittek argazkilarien arreta bereganatu du "Heart of the beast" filmaren aurkezpenean

Última actualización

El actor y productor estadounidense sigue alborotando el Festival de Cine de San Sebastián. Este miércoles presenta "Heart of the beast", película que compite en la Sección Oficial, junto al director David Ayer y la productora Olivia Hamilton. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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