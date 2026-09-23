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Brad Pitt atrae todos los focos en la presentación de "Heart of the beast"
El actor y productor estadounidense sigue alborotando el Festival de Cine de San Sebastián. Este miércoles presenta "Heart of the beast", película que compite en la Sección Oficial, junto al director David Ayer y la productora Olivia Hamilton.
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