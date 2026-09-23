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Brad Pittek argazkilarien arreta bereganatu du "Heart of the Beast" filmaren aurkezpenean
Aktore estatubatuarrak denon begiradak biltzen jarraitzen du Donostiako Zinemaldian. Gaur, asteazkenarekin, "Heart of the Beast" Sail Ofizialean lehian dagoen filma aurkezten ari da, David Ayer zuzendariarekin eta Olivia Hamilton ekoizlearekin batera.
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