El thriller de cinco capítulos y corte fantástico, que llegará el día 25 de septiembre a la plataforma Primeran, ha sido dirigido por David R. Losada que adapta la novela Cuando reescribamos la historia de la escritora Belén Martínez. Los dos protagonistas son Jon Muñoz y Aritz Kortabarria, que interpretan respetivamente a Julen e Ibai. La serie narra su amistad a lo largo de un periodo de diez años, y cómo el peso de ciertos sucesos de su pasado acaba con su amistad y dirige sus vidas hacia un trágico crimen y un intento de suicidio.