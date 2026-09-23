Danny Boylek zuzendutako "Ink" da Zinemaldiko film sorpresa
Guy Pearce eta Jack O 'Connell protagonista dituen thriller biografikoak Veneziako Zinemaldia ireki zuen, eta orain Donostiara iritsiko da. Pelikulako lantaldeak Victoria Eugenia Antzokian aurkeztuko du larunbatean.
Ink Zinemaldiko aurtengo film sorpresa izango da. Danny Boylek zuzendutako lanak Veneziako jaialdiak inauguratu zuen, eta Urrezko Lehoiaren lehian egon zen.
Transpotting eta Slumdog Millionaire pelikuletako zuzendaria Zinemaldiko “seme kuttunetako” bat da. Bere lehen film luzearekin, Shallow Grave (1994), zuzendaritza onenaren Zilarrezko Maskorra eskuratu baitzuen. Orain Donostiara itzuliko da, pelikula sorpresa besopean duela.
Bi proiekzio izango dira: lehenengoa, ostiralean 11:30etan Victoria Eugenia Antzokian, eta bere aurkezpen handia, larunbatean 16:00etan, pelikularen lantaldearen zati batekin.
Ink-en, Larry Lambek (Jack O’Connell) Ruper Murdoch prentsako handikiaren (Guy Pearce) enkargua onartuko du, The Sun egunkari britainiarraren editorea izateko. Gidoi lanetan parte hartu duen James Grahamen antzezlan baten adaptazioa da.