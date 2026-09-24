LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: Zinemaldia, protestak Maricarmenen etxegabetzeagatik eta abisu horia barnealdean beroagatik

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 23/09/2026.- El actor estadounidense Brad Pitt este miércoles en la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Brad Pitt Zinemaldiko alfonbra gorrian. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Zinemaldia: Brad Pittek foku guztiak bereganatu zituen asteazkenean, "Heart of the Beast" bere azken filmaren aurkezpenean.

- Maricarmenen etxegabetzea: Milaka pertsona bildu dira Madrilgo Erkidegoak Chamberi auzoan erositako atiko polemikoaren aurrean, "Ayusoko atikoa Maricarmenentzat" eskatzeko.

- Abisu horia beroagatik: Euskadik ezohiko tenperatura altuekin ekingo dio udazkenaren hasierari. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du ostegunerako muturreko tenperatura altuengatik barnealdean, eta maximoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke.

Zinemaldia Eguraldia Zinema

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