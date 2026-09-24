Albiste izango dira: Zinemaldia, protestak Maricarmenen etxegabetzeagatik eta abisu horia barnealdean beroagatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Zinemaldia: Brad Pittek foku guztiak bereganatu zituen asteazkenean, "Heart of the Beast" bere azken filmaren aurkezpenean.
- Maricarmenen etxegabetzea: Milaka pertsona bildu dira Madrilgo Erkidegoak Chamberi auzoan erositako atiko polemikoaren aurrean, "Ayusoko atikoa Maricarmenentzat" eskatzeko.
- Abisu horia beroagatik: Euskadik ezohiko tenperatura altuekin ekingo dio udazkenaren hasierari. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du ostegunerako muturreko tenperatura altuengatik barnealdean, eta maximoak 34 gradu ingurukoak izan daitezke.