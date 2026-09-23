Zinemaldia
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“Ink”, dirigida por Danny Boyle, es la película sorpresa del Zinemaldia

El thriller biográfico protagonizado por Guy Pearce y Jack O’Connell inauguró el Festival de Venecia, y ahora llega a San Sebastián para su presentación el sábado en el Teatro Victoria Eugenia.
TORONTO (Canada), 15/09/2026.- Actors Guy Pearce (L), Jack O'Connell (C) and film director Danny Boyle (R) arrive for the Canadian premiere of the film 'Ink' during the 51st annual Toronto International Film Festival (TIFF), in Toronto, Canada, 15 September 2026. As Canada's premiere home of cinema, TIFF offers screenings, lectures, discussions, festivals, workshops, events, professional development and opportunities to meet, hear and learn from filmmakers from Canada and around the world. (Cine, Cine) EFE/EPA/EDUARDO LIMA
Euskaraz irakurri: Danny Boylek zuzendutako "Ink" da Zinemaldiko film sorpresa

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

Ink es la película sorpresa de este año en el Festival de San Sebastián. La obra dirigida por Danny Boyle fue la encargada de inaugurar el Festival de Venecia, donde compitió por León de Oro.

El director de Trainspotting y Slumdog Millionaire es uno de los “hijos precilectos” del Zinemaldia, ya que, con su primer largometraje, Tumba abierta (1994), se llevó una Concha de Plata a la mejor dirección. Ahora vuelve a San Sebastián con la película sorpresa.

Contará con dos proyecciones: la primera, el viernes a las 11:30 en el Teatro Victoria Eugenia, y su presentación a lo grande, el sábado a las 16:00, con la presentación de parte del equipo de la película.

La película cuenta cómo Larry Lamb (Jack O’Connell) acepta el encargo de Rupert Murdoch, el magnate dueño de The Sun encarnado por Guy Pearce, para ser editor del periódico británico. La cinta está adaptada de una obra de teatro de James Graham, que también ha participado en el guion.

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