“Ink”, dirigida por Danny Boyle, es la película sorpresa del Zinemaldia

Ink es la película sorpresa de este año en el Festival de San Sebastián. La obra dirigida por Danny Boyle fue la encargada de inaugurar el Festival de Venecia, donde compitió por León de Oro.

El director de Trainspotting y Slumdog Millionaire es uno de los “hijos precilectos” del Zinemaldia, ya que, con su primer largometraje, Tumba abierta (1994), se llevó una Concha de Plata a la mejor dirección. Ahora vuelve a San Sebastián con la película sorpresa.

Contará con dos proyecciones: la primera, el viernes a las 11:30 en el Teatro Victoria Eugenia, y su presentación a lo grande, el sábado a las 16:00, con la presentación de parte del equipo de la película.

La película cuenta cómo Larry Lamb (Jack O’Connell) acepta el encargo de Rupert Murdoch, el magnate dueño de The Sun encarnado por Guy Pearce, para ser editor del periódico británico. La cinta está adaptada de una obra de teatro de James Graham, que también ha participado en el guion.