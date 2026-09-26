El Festival de San Sebastián espera el reparto de la Concha de Oro y todos los grandes premios

La 74ª edición de Donostia Zinemaldia se despide esta noche en el Kursaal con la gala de clausura y la entrega de todos los premios del festival. A partir de las 20:30, desde los premios de la industria hasta la Concha de Oro a la mejor película de Sección Oficial, representantes de las películas galardonadas irán subiéndose al escenario. Este año, con una nueva distinción a la mejor música original.

Ya se han entregado algunos reconocimientos, como los dos premios Donostia a Werner Herzog y Naomi Watts, el Premio FIPRESCI de la crítica a One Battle After Another (Paul Thomas Anderson), el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country a Ceniza en la boca (Diego Luna) o los reconocimientos industriales. Pero ahora, una vez que jurados y el variado público de San Sebastián ha visto en total 263 títulos cinematográficos, toca decir cuáles son las mejores obras del festival.

La Sección Oficial reparte la Concha de Oro a la mejor película, tres Conchas de Plata (a la mejor dirección, a la mejor interpretación protagonista y a la mejor interpretación de reparto) y dos premios del Jurado (a la mejor fotografía y al mejor guion).

El equipo presidido por el director estadounidense Ira Sachs, en el que también participa la actriz alavesa Patricia López Arnaiz, se ha encargado de visionar las 17 películas a concurso (entre las que se encuentra Sants de Mikel Gurrea) y elegir a las ganadoras.

La crítica cinematográfica puede ser como las corrientes que hay dentro de un mismo jurado, por lo que aventurarse a hablar de favoritos es mera adivinación. Quizás el mayor consenso esté en apuntar a Tender Loving Care, la última (de verdad, la última que hará nunca, según el propio veterano) película de Mike Leigh, una “carta marcada” ya desde la presentación del hasta ahora director del festival, José Luis Rebordinos. Pero también ha cosechado buenas críticas, entre otras de muchos colores, la obra catalana del gipuzkoano Gurrea.

Por primera vez, este año se ha sumado un reconocimiento a la lista: el Premio Fundación SGAE a la Mejor Música Original. Las compositoras Eva Gancedo, Aranzazu Calleja y Olivier Arson deberán elegir a la mejor obra musical entre las películas de Sección Oficial.

Otro de los premios importantes se da la mejor producción vasca. 19 películas optan al Premio Irizar al Cine Vasco, y la inmensa mayoría tienen la participación de EITB. Estas se reparten en prácticamente todas las secciones del festival. Un jurado compuesto por la actriz donostiarra Marta Etura, como presidenta, y Simon Blondeau y Txani Rodríguez, seleccionará al ganador.

Además de los premios oficiales, diversos jurados elegirán su favorita entre las secciones New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera, Nest y Culinary Zinema.

No faltará los premios a las que más ha gustado entre el público donostiarra y la gente joven. Entre las “perlak” que han aterrizado en San Sebastián, han calado especialmente La bola negra (Javier Calvo y Javier Ambrossi), Club Kid (Jordan Firstman) y NAZA (Yuval Abraham y Rachel Szor).