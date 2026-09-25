El mundo del cine se moviliza en Donostia en apoyo a los directores de "NAZA"

El mundo del cine se movilizará hoy en Donostia-San Sebastián en apoyo a los directores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, autores del documental "NAZA". La concentración tendrá lugar a las 19:30 horas frente al Kursaal, coincidiendo con la presencia de la película en el Festival de San Sebastián.

La película, incluida en la sección Perlak del Zinemaldia, se proyectó por primera vez el miércoles en el Teatro Principal. Estaba previsto que los directores acudieran a la sesión del jueves a las 23:00 horas en el Victoria Eugenia, pero finalmente no viajaron a San Sebastián.

"NAZA", de 80 minutos de duración y rodada en las azoteas de Tel Aviv, recoge los testimonios de 24 soldados y oficiales de inteligencia israelíes y aborda el uso de sistemas de inteligencia y vigilancia en las operaciones militares de Israel en Gaza.

Abraham y Szor son también los directores de "No Other Land". Tras el estreno de "NAZA", los cineastas han recibido amenazas y la película ha generado una fuerte polémica política en Israel.