Llega el día para "Naza", la película que incomoda a Israel
El documental de Yuval Abraham y Rachel Szor se proyectó por primera vez en Donostia el miércoles, y contará con la presencia de sus directores en el pase de hoy en el Victoria Eugenia.
El documental NAZA, que ha provocado una fuerte polémica política en Israel tras su estreno en Venecia, llega al Zinemaldia dentro de la sección Perlak. La primera proyección fue el miércoles en el Teatro Principal. Pero hoy, a las 23:00 horas, podrá verse en el Victoria Eugenia, en un pase con presencia del equipo de la película. Habrá además dos sesiones más el viernes 25 y el sábado 26, ambas a las 12:00 horas en los cines Príncipe.
La cinta, de 80 minutos y rodada en las azoteas de Tel Aviv, está dirigida por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, autores también de No Other Land. El filme recoge los testimonios de 24 soldados y oficiales de inteligencia y aborda el uso de sistemas de inteligencia y vigilancia en las operaciones militares israelíes en Gaza.
Premio en Venecia y una larga ovación
NAZA llega a Donostia después de recibir el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia, donde se estrenó el 10 de septiembre dentro de la competición oficial.
La proyección estuvo acompañada de una ovación de más de 20 minutos, en uno de los momentos más comentados de la Mostra. Tras el estreno, la película y sus directores se convirtieron también en objeto de críticas y amenazas en Israel.
Una película en el centro de la precampaña israelí
La controversia ha llegado incluso a la política israelí, a pocas semanas de las elecciones parlamentarias del 27 de octubre. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha cargado contra el documental y ha anunciado que impulsará medidas para sancionar a quienes difamen a soldados israelíes.
La polémica también ha salpicado al principal bloque opositor. Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor y líder del partido Yashar!, ha acusado a los directores de ofrecer una imagen distorsionada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mientras que otros dirigentes de la oposición han criticado igualmente la película.
El debate ha generado además amenazas contra Abraham y Szor. Según medios israelíes, ambos cineastas permanecen fuera del país después de que se intensificaran las reacciones contra ellos y sus familias.
El Ejército israelí ha rechazado las acusaciones planteadas en el documental y ha cuestionado la verificación de algunos de los testimonios que aparecen en la película.
En este contexto, NAZA afronta ahora su llegada a Donostia, donde competirá por el Premio del Público Ciudad de Donostia-San Sebastián dentro de Perlak.