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Así es el cine vasco que viene
Euskaraz irakurri: Honakoa da etorkizuneko euskal zinema
El proyecto "Akira", de Ekain Albite, ha obtenido dos premios en el programa Ikusmira Berriak para el desarrollo de películas; "Pajarracos", de Zaira Zanguitu, ha obtenido un premio en el foro de realización de documentales Lau Haizetara, y "Bingo Night", realizado por la estadounidense Maria Vaughan en la Elias Querejeta Zine Eskola, ha sido seleccionado en la sección Nest. Estas son las caras de la nueva generación del cine vasco.
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