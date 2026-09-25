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Honakoa da etorkizuneko euskal zinema
Ekain Albiteren "Akira" proiektuak bi sari eskuratu ditu pelikulak garatzeko Ikusmira Berriak programan, Zaira Zanguituren "Pajarracos" pelikulak sari bat lortu du Lau Haizetara dokumentalak egiteko foroan eta Maria Vaughan estatubatuarrak Elias Querejeta Zine Eskolan egindako "Bingo Night" Nest sailean aukeratua izan da. Hauek dira euskal zinemaren hurrenbo belaunaldiaren aurpegiak.
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