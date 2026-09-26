El salto del papel a la pantalla

El Zinemaldia celebra este año su septuagésima cuarta edición; fue el 1953 cuando proyectó la primera película en el festival, la italiana Il ritorno di Don Camilo. Hubo que esperar para que se escuchara euskera en la programación. La primera película en euskera que se proyectó fue Ama Lur, en 1968, y la primera película en euskera que compitió dentro de la Sección Oficial fue Ke arteko egunak, de Antxon Eceiza, en 1989.

Este año el Zinemaldia ha programado 13 películas cuya lengua original es el euskera, que también se oye en otras producciones, 26 en total. Hemos querido escoger como ejemplo Inurri itsuak, para mostrar qué tención recibe el idioma, en este caso el euskera, a la hora de levantar una producción cinematográfica.

La película dirigida por Igor Legarreta ha sido rodada en euskera bizkaíno, para lo que han traducido y adaptado Las ciegas hormigas, novela escrita en castellano por el escritor Ramiro Pinilla. Hemos hablado con tres eslabones de la cadena que conecta la novela con la película, en la que participa EITB: el guionista y director Igor Legarreta, el asesor lingüístico Gorka Lazkano y la actriz Itziar Ituño.