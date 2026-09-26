¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
El público del Zinemaldia premia la película "NAZA" y se solidariza con Palestina
"NAZA" , película británica de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, ha sido galardonada con el Premio del Público a la mejor película europea en la gala de clausura del Festival de Cine de San Sebastián. El público ha aprovechado para mostrar su solidaridad al pueblo palestino.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
“Tender loving care”, de Mike Leigh, se lleva la Concha de Oro
EN DIRECTO
Hace min.
"Txakun txakür" gana el Premio Irizar al Cine Vasco
EN DIRECTO
Hace min.
Gala de clausura del Zinemaldia
EN DIRECTO
Hace min.
El Festival de San Sebastián espera el reparto de la Concha de Oro y todos los grandes premios
EN DIRECTO
Hace min.
El salto del papel a la pantalla
EN DIRECTO
Hace min.
El mundo del cine se moviliza en Donostia en apoyo a los directores de "NAZA"
EN DIRECTO
Hace min.
Así es el cine vasco que viene
EN DIRECTO
Hace min.
Rebordinos aconseja "prudencia" a Beloki y dedica unas palabras de despedida al Zinemaldia
EN DIRECTO
Hace min.
“Ink”, dirigida por Danny Boyle, es la película sorpresa del Zinemaldia
Cargar más