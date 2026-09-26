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El público del Zinemaldia premia la película "NAZA" y se solidariza con Palestina

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zinemaldiko publikoak "NAZA" filma saritu, eta elkartasuna adierazi dio Palestinari

Última actualización

"NAZA" , película británica de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, ha sido galardonada con el Premio del Público a la mejor película europea en la gala de clausura del Festival de Cine de San Sebastián. El público ha aprovechado para mostrar su solidaridad al pueblo palestino. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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