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Zinemaldiko publikoak "NAZA" filma saritu, eta elkartasuna adierazi dio Palestinari
"NAZA" Yuval Abraham eta Rachel Szor israeldarren britainiar filmak Europako pelikula onenaren Publikoaren Saria jaso du Zinemaldiko amaiera galan. Palestinako genozidioari begiratzen dion filmari babesa erakutsi dio galako publikoak, saria emateko orduan.
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