Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zinemaldiko publikoak "NAZA" filma saritu, eta elkartasuna adierazi dio Palestinari

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

"NAZA" Yuval Abraham eta Rachel Szor israeldarren britainiar filmak Europako pelikula onenaren Publikoaren Saria jaso du Zinemaldiko amaiera galan. Palestinako genozidioari begiratzen dion filmari babesa erakutsi dio galako publikoak, saria emateko orduan. 

Zinemaldia Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X