“Tender loving care” Mike Leighen pelikulak irabazi du Urrezko Maskorra
“Tender loving care” Mike Leigh britainiar zuzendariaren filma da Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioaren irabazle nagusia. Pelikula horretxek irabazi du jaialdiaren Urrezko Maskorra, baita Interpretazio Protagonista onenaren Zilarrezko Maskorra Kate O’ Flynn bere protagonistarentzat, Asta Kamma August “Growht of the Soil” norvegiar filmeko aktore nagusiarekin “ex aequo”, eta gidoi onenarena saria ere, Leighentzat beretzat.
83 urteko britainiar zuzendariak iragarria du elkartasunari, adiskidetasunari eta zaintzei buruzko istorio hau bere azken pelikula izango dela “seguru asko”, bere osasun egoera dela eta. Hori dela eta, ezin izan da Donostiara bertaratu, eta bideo bidezko mezu batean eman ditu eskerrak.
Ira Sachs estatubatuar zinemagilea buru izan duen epaimahaiak, halaber, aipamen berezia egin dio “Bian jing / Border” Ah Biaoren film txinatarrari, eta zuzendari onenaren Zilarrezko Maskorra Amanda Kernell suediarrari eman dio, “Garrat du váimmu / Brace Your Heart” filmagatik, y eta Antzeztaldeko Interpretazio Onenaren Zilarrezko Maskorra Javier Camarari “5 minutos más” filmean egindako lanagatik.
Kideen artean Patricia Lopez Arnaiz euskal aktorea et aBill Skarsgard izan dituen epaimahai ofizialaren azken saria argazkilaritza onenaren saria izan da, eta Oskar Dahlsbakkeni eman diote, “Growht of the Soil” filmean egindako lana aitortzeko.
“Txakun txakür”, Euskal Zinemaren Irizar saria
Marta Etura donostiar aktoreak gidatu duen epaimahaiak “Txakun txakür” Elsa Oliarj-Inesen dokumentala aukeratu du Euskal Zinemaren Irizar sariko irabazle gisa. Film honek Sohütako ikastola bateko ikasle talde bat jaso du kamera aurrean, zortzi urtez, eta besteen begietara nola hazten garen hartzen du hizpide, baita gizartean dagokigun tokia nola hartzen dugun ere.
Palmaresa aletuta, jatorrizko musika onenaren SGAE saria Amine Bouhafarentzat izan da, “7h 40 ce matin-là / milo” filmagatik, Zabaltegi Tabakalera saileko saria “Teenage sex and death at camp Miasma” pelikularentzat (Jane Schoenbrun), Horizontes atalekoa “La ilusión de un verano sin fin” Alessandra Sanguinettiren pelikularako eta Kutxabank-New Directors saria “Body of glass” Naëmi Adaren pelikularentzat.
Azkenik, publikoaren sariak “Naza” Palestinako genozidioa hizpide duen filmarentzat izan da, Europako pelikula onenaren atalean, eta film onenaren Donostia Hiria publikoaren saria “La bola negra” Javier Calvo eta Javier Ambrossiren filmarentzat.