El Zinemaldia llega a Bilbao y Pamplona

El Festival de Cine de San Sebastián llegará, tras el final el pasado sábado de su 74ª edición, a Bilbao y Pamplona a partir de este lunes, 28 de septiembre. Azkuna Zentroa, en Bilbao, y los cines Golem Baiona, en la capital navarra, ofrecerán una selección de las películas que se han podido disfrutar durante nueve días en San Sebastián.

En Bilbao, la programación se abre este lunes con Inurri Itsuak, de Igor Legarreta, estrenada en Zinemira; y también se podrán ver The invite (martes), Fjord (miércoles), Tangles (jueves), Muyou no hito (viernes), Tafiti eta lagunak (sábado), Fatherland (sábado), The debut (sábado), Maracuda (domingo, en euskera), Garrat du váimmu (domingo) y 5 minutos más (domingo).

Las entradas se pueden comprar por 5 euros.

En Pamplona, por su parte, se pasarán las películas Ceniza en la boca (lunes), Sucederá esta noche (martes), The debut (miércoles), Azken agurra (jueves) y Fatherland (viernes), a partir de las 19:30 horas y con entradas a 6,5 euros.