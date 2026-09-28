Zinemaldia Bilbora eta Iruñera iritsiko da aste honetan
Azkuna Zentroak eta Golem Baiona zinema aretoek joan den larunbatera arte Zinemaldian proiektatu diren film batzuk eskainiko dituzte, Donostiako zinema jaialdiko uztaren lagin modura.
Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioa joan den larunbatean amaitu bazen ere, haren film uztaren lagin bat Azkuna Zentroan eta Golem Baiona Iruñeko zinema aretoetan ikusi ahalko da astelehenetik, irailak 28, aurrera.
Bilbon, Inurri Itsuak Igor Legarretaren pelikula proiektatuko da astelehenean, Zinemiran atalean estreinatu zen filma, eta hareb atzetik etorriko dira The invite (asteartea), Fjord (asteazkena), Tangles (osteguna), Muyou no hito (ostirala), Tafiti eta lagunak (larunbata), Fatherland (larunbata), The debut (larunbata), Maracuda (igandea, euskaraz), Garrat du váimmu (igandea) eta 5 minutu gehiago (igandea).
Sarrerak 5 euroan eros daitezke.
Iruñean, berriz, Ceniza en la boca (astelehena), Sucederá esta noche (asteartea), The debut (asteazkena), Azken agurra (osteguna) eta Fatherland (ostirala) filmak emango dira, 19:30etik aurrera, 6,5 euroko prezioan.