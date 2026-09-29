Será noticia: decreto de vivienda, descuentos sobre combustibles y presentación de la serie 'Kill Jackie'

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 29 de septiembre de 2026:

-Decreto de vivienda: el Gobierno español negocia contrarreloj con los grupos parlamentarios un nuevo decreto de vivienda que espera aprobar hoy en el Consejo de Ministros. El decreto prevé prohibir los desahucios hasta 2028, endurecer el alquiler temporal y ayudas fiscales a propietarios e inquilinos.

-Descuentos sobre combustibles: el Consejo de Ministros de este martes también tendrá sobre la mesa la aprobación de un nuevo lote de medidas para ayudar a afrontar el encarecimiento de la energía. El precio de los combustibles roza los dos euros por litro a pocas horas de que finalicen las ayudas

-Presentación de la serie 'Kill Jackie': Bilbao espera a Catherine Zeta-Jones, que vuelve para presentar la serie 'Kill Jackie', rodada en la capital vizcaína. La actriz británica ofrecerá una rueda de prensa a las 11:00 horas en Euskal Museoa, y la presentación de la serie será a las 18:00 en el Euskalduna, donde desfilará en la alfombra roja acompañada por otros miembros del reparto.