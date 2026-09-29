Principales titulares
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: decreto de vivienda, descuentos sobre combustibles y presentación de la serie 'Kill Jackie'

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón
Protesta por la vivienda en Madrid. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: etxebizitza dekretua, erregaien deskontuak eta 'Kill Jackie' seriearen aurkezpena

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 29 de septiembre de 2026:

-Decreto de vivienda: el Gobierno español negocia contrarreloj con los grupos parlamentarios un nuevo decreto de vivienda que espera aprobar hoy en el Consejo de Ministros. El decreto prevé prohibir los desahucios hasta 2028, endurecer el alquiler temporal y ayudas fiscales a propietarios e inquilinos.

-Descuentos sobre combustibles: el Consejo de Ministros de este martes también tendrá sobre la mesa la aprobación de un nuevo lote de medidas para ayudar a afrontar el encarecimiento de la energía. El precio de los combustibles roza los dos euros por litro a pocas horas de que finalicen las ayudas

-Presentación de la serie 'Kill Jackie': Bilbao espera a Catherine Zeta-Jones, que vuelve para presentar la serie 'Kill Jackie', rodada en la capital vizcaína. La actriz británica ofrecerá una rueda de prensa a las 11:00 horas en Euskal Museoa, y la presentación de la serie será a las 18:00 en el Euskalduna, donde desfilará en la alfombra roja acompañada por otros miembros del reparto. 

Vivienda Gobierno de España Manifestaciones Combustibles Cultura Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X