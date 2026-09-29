Albiste izango dira: etxebizitza dekretua, erregaien prezioen gaineko deskontuak eta "Kill Jackie" telesailaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Etxebizitzari buruzko dekretua: Espainiako Gobernua etxebizitza-dekretu berria erlojuaren kontra negoziatzen ari da talde parlamentarioekin, eta gaur Ministroen Kontseiluan onartzea espero du. Dekretuak aurreikusten du etxegabetzeak 2028ra arte debekatzea, aldi baterako alokairuaren gaineko arauak gogortzea eta jabeei eta maizterrei laguntza fiskalak ematea.
-Erregaien gaineko deskontuak: astearte honetako Ministroen Kontseiluak mahai gainean izango du energiaren garestitzeari aurre egiten laguntzeko neurrien sorta berri baten onarpena. Erregaien prezioa litroko bi euro ingurukoa izango da aurreko laguntzak amaitu eta ordu gutxira.
-Kill Jackie telesailaren aurkezpena: Catherine Zeta-Jones Bilbora itzuliko da gaur, Kill Jackie telesaila aurkezteko. Telesaila Bilbon, Getxon eta Bardean grabatu zen iaz. Horrez gain, EITBren plato berria estreinatu zuten telesaila ekoizteko. Aktoreak prentsaurrekoa egingo du 11:00etan Euskal Museoan, eta telesailaren aurkezpena 18:00etan izango da, Euskaldunan.