LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: etxebizitza dekretua, erregaien prezioen gaineko deskontuak eta "Kill Jackie" telesailaren aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón
Etxebizitzaren aldeko protesta Madrilen. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-Etxebizitzari buruzko dekretua: Espainiako Gobernua etxebizitza-dekretu berria erlojuaren kontra negoziatzen ari da talde parlamentarioekin, eta gaur Ministroen Kontseiluan onartzea espero du. Dekretuak aurreikusten du etxegabetzeak 2028ra arte debekatzea, aldi baterako alokairuaren gaineko arauak gogortzea eta jabeei eta maizterrei laguntza fiskalak ematea.

-Erregaien gaineko deskontuak: astearte honetako Ministroen Kontseiluak mahai gainean izango du energiaren garestitzeari aurre egiten laguntzeko neurrien sorta berri baten onarpena. Erregaien prezioa litroko bi euro ingurukoa izango da aurreko laguntzak amaitu eta ordu gutxira.

-Kill Jackie telesailaren aurkezpena: Catherine Zeta-Jones Bilbora itzuliko da gaur, Kill Jackie telesaila aurkezteko. Telesaila Bilbon, Getxon eta Bardean grabatu zen iaz. Horrez gain, EITBren plato berria estreinatu zuten telesaila ekoizteko. Aktoreak prentsaurrekoa egingo du 11:00etan Euskal Museoan, eta telesailaren aurkezpena 18:00etan izango da, Euskaldunan.

Etxebizitza Espainiako gobernua Manifestazioak Erregaiak Kultura Ekonomia

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