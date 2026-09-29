El Consejo de Ministros aprobará este martes finalmente dos reales decretos con las medidas en materia de vivienda tras el acuerdo al que han llegado el PSOE y Sumar. Los detalles del contenido los dará en la rueda de prensa posterior al Consejo, a las 13:00 horas.

La posibilidad de que las medidas se repartieran en dos decretos se había barajado durante las negociaciones para facilitar que sean aprobadas las que se consideran de mayor urgencia, ya que hay aspectos en los que es más difícil el acuerdo con otros grupos parlamentarios para que consigan el aval del Congreso.

PSOE y Sumar, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, han alcanzado un acuerdo para aprobar los decretos, según han confirmado fuentes de ambas partes.



La reunión del Consejo de Ministros ha comenzado pasadas las 10:30 de la mañana, con una hora de retraso, por las negociaciones de última hora, pero finalmente han logrado un acuerdo y todos los ministros entraron a la reunión.



"Los partidos del Gobierno alcanzan un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadana y avanzar en derechos", señalan desde el Gobierno sin entrar en más detalles sobre el contenido del pacto.



Los últimos escollos pasaban por la exigencia de Sumar de incluir en el decreto la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de reclamaciones del Sindicato de Inquilinos que promueve la acampada de protesta en La Puerta del Sol de Madrid.



A la reunión del Consejo han entrado todos los integrantes del Ejecutivo, por lo que no ha habido plantón de ministros de Sumar, como ocurrió la última vez que el Gobierno aprobó un real decreto sobre esta materia hace un semestre.



En esta ocasión los socialistas querían evitar esta situación y buscan un acuerdo de mínimos que consiga apoyos de todos sus socios de investidura, como EH Bildu, PNV, ERC y Junts.