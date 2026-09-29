El PNV propone a Jon Urresti como candidato a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz

El PNV ha propuesto a Jon Urresti como candidato a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz de cara a las elecciones municipales de 2027. La propuesta ha sido acordada por la dirección alavesa del partido y las cuatro organizaciones municipales de la capital, y deberá ser ahora refrendada por las bases.

La decisión se ha tomado tras la reunión del ABB y la interjuntas de Vitoria-Gasteiz, en la que participan los cuatro batzokis de la ciudad: Abendaño, Erdialde, Zaramaga y Lakua. El acuerdo se trasladará ahora a las bases del PNV para su ratificación.

Urresti, militante del PNV, no ha ocupado hasta ahora cargos en instituciones públicas. Desde diciembre de 2016 es presidente de Fundación Vital, entidad desde la que ha desarrollado proyectos en los ámbitos social, educativo, deportivo y cultural.

Durante su etapa al frente de Fundación Vital, también ha impulsado una estrategia de inversiones en el tejido empresarial alavés. La entidad ha participado en operaciones relacionadas con empresas como Talgo, Basquevolt, Ohmnia Electronics e Innometal. En el caso de Talgo, Fundación Vital entró en el capital de la compañía dentro del consorcio liderado por Sidenor.

La Fundación Vital mantiene actualmente a Urresti como presidente de su patronato, según la información publicada por la propia entidad.

Con su propuesta, el PNV apuesta para Vitoria-Gasteiz por un perfil procedente del ámbito asociativo y empresarial alavés y con trayectoria al frente de una de las principales entidades sociales del territorio. La candidatura, en todo caso, todavía debe completar el proceso interno de ratificación.