EAJk Jon Urresti proposatu du Gasteizko alkategai
EAJk Vital Fundazioaren presidentea proposatu du Gasteizko alkategai izateko 2027ko udal hauteskundeei begira. Arabako zuzendaritzak eta hiriburuko udal erakundeek adostutako proposamena alderdiaren oinarriek berretsi beharko dute orain.
EAJk Jon Urresti proposatu du Gasteizko alkategai 2027ko udal hauteskundeei begira. Proposamena alderdiko Arabako zuzendaritzak eta hiriburuko lau udal erakundeek adostu dute, eta orain oinarriek berretsi beharko dute.
Erabakia ABBren eta Gasteizko batzarkideen bileraren ondoren hartu da. Bilera horretan hiriko lau batzokiek hartu dute parte: Abendaño, Erdialde, Zaramaga eta Lakua. Akordioa orain EAJren oinarrietara eramango da, berresteko.
Urrestik, EAJko militanteak, ez du orain arte kargurik izan erakunde publikoetan. 2016ko abendutik Vital Fundazioko presidentea da, eta bertatik hainbat gizarte, hezkuntza, kirol eta kultura arloko proiektu garatu ditu.
Vital Fundazioaren buru izan den bitartean, Arabako enpresa-sarean inbertsioak egiteko estrategia bultzatu du. Erakundeak Talgo, Basquevolt, Ohmnia Electronics eta Innometal enpresekin lotutako eragiketetan parte hartu du. Talgoren kasuan, Vital Fundazioa konpainiaren kapitalean sartu zen Sidenorrek gidatutako partzuergoaren barruan.
Gaur egun, Vital Fundazioak Urresti mantentzen du patronatuko lehendakari, erakundeak berak argitaratutako informazioaren arabera.
Bere proposamenarekin, EAJk Arabako elkarte eta enpresa eremutik datorren profil baten aldeko apustua egiten du Gasteizentzat, lurraldeko gizarte erakunde nagusietako baten buru izanik.
Gizakerretik Vital Fundazioaren buru izatera
Jon Urresti Garcia, 59 urtekoa, Santurtzin jaio zen, baina Gasteizen bizi izan da beti. Deustuko Unibertsitatean Zientzia Politikoetan eta Soziologian lizentziaduna, zundaketetan, inkestetan eta iritzi-ikerketetan espezializatutako Gizaker enpresaren bazkide sortzaileetako bat izan zen, eta bertan garatu du ikerketa sozialari lotutako bere ibilbide profesionalaren zati handi bat.
2016ko abenduan Vital Fundazioko presidente izendatu zuten, eta kargu horri eusten dio gaur egun. Etapa honetan, erakundeak gizarte, hezkuntza, kirol eta kultura arloetako proiektuak bultzatu ditu, baita Arabako enpresa-ehunean inbertitzeko estrategia bat ere, Talgo, Basquevolt, Ohmnia Electronics eta Innometal konpainietan parte hartuz.