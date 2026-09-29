ETXEBIZITZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hasi da ministroen kontseilua, etxebizitza dekretuari buruzko negoziazioengatik ordubete atzeratu ostean

Dekretuaren edukiari buruzko akordioak zabalik jarraitzen du, eta Kongresuko kideek bat egitetik urrun daudela esan dute. Sanchezek "azken ahalegina" eskatu du Kongresuan onartzeko.

CONSEJO-MINISTROS-MONCLOA-EFE.JPG
Ministro Kontseilua Moncloan, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak eutsi egingo dio Etxebizitzaren Lege Dekretua onartzeko asmoari 09:30ean hastekoa zen, baina ordubete atzeratu den, Ministroen Kontseiluan. Edukiari buruzko akordioak irekita jarraitzen du, eta Kongresuko zenbait kidek adierazi dute oraingoz ez dutela babestuko.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri du dekretuak premiazko neurriak jasoko dituela etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, eta "azken ahalegina" eskatu die talde parlamentarioei Kongresuaren onar dezaten.

"Ahalegin handia egin dugu hori gauzatzeko. Elkarrizketarekin, negoziatzeko gaitasunarekin, eta ahalegin horrekin bat egin duten indar politiko guztien proposamenak eta ekimenak gehitu ditugu", azaldu du Sanchezek.

"Neurri bakoitzaren atzean edozein kalkulu politiko baino garrantzitsuagoa den zerbait dago", gaineratu du.

Akordiotik urrun

Junts, EH Bildu eta EAJ dekretua aurrera ateratzeko prest agertu diren bitartean, Sumarrek eta Podemosek akordiotik "urrun" daudela adierazi dute, neurri batzuk nahikoa ez direla iritzita.

Gauean negoziazioek aurrera jarraitu dute Sumar eta PSOE gobernukideen artean, eta lehenak beste zirriborro bat jarri omen du mahai gainean.

ETXEBIZITZA

Etxebizitzari buruzko akordioa urrun dago, denbora agortzear dela

EITB

EH Bildu, EAJ eta Junts dekretua onartzeko prest agertu dira; Podemosek eta Sumarrek, berriz, gehiago eskatu dute; eta PPk uste du kaltegarria izango dela "gazteentzat, adinekoentzat, etorkinentzat eta seme-alabak dituzten bikoteentzat".

Iragarkia
18:00 - 20:00
Etxebizitzari buruzko akordioa urrun dago, denbora agortzear dela

Kanpaldiak

Bien bitartean, mila pertsonak baino gehiagok jarraitzen dute Madrilgo Puerta del Soleko kanpaldian, ganorazko dekretu bat onar dadin eskatzen, eta Bilboko Arriagan kanpaldi txiki bat egin dute, aldarrikapenarekin bat egiteko.

Etxebizitza

Etxebizitzaren aldeko aldarrikapenekin bat egin dute Bilbon, eta hainbat protestarik Arriaga plazan kanpaldia egin dute

EITB

Sare sozialen bidez deituta, berrogeita hamar pertsona baino gehiago daude bart gauetik Bilboko antzokiaren zabalgunean kanpaldi inprobisatua egiten.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Etxebizitzaren aldeko aldarrikapenekin bat egin dute Bilbon, eta hainbat protestarik Arriaga plazan kanpaldia egin dute

Urbagestionen akordioa Maricarmenekin

Maricarmenen familiak, haren abokatuak, Madrilgo Maizterren Sindikatuak eta Urbagestion Desarrollo e Inversion SLk, joan den asteazkenean emakumea etxetik bota zuen pisuaren jabeak, akordio bat lortu dute 87 urte eta % 50eko desgaitasuna duen emakume hori etxera itzul dadin.

Etxebizitza Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X