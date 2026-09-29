Hasi da ministroen kontseilua, etxebizitza dekretuari buruzko negoziazioengatik ordubete atzeratu ostean
Dekretuaren edukiari buruzko akordioak zabalik jarraitzen du, eta Kongresuko kideek bat egitetik urrun daudela esan dute. Sanchezek "azken ahalegina" eskatu du Kongresuan onartzeko.
Espainiako Gobernuak eutsi egingo dio Etxebizitzaren Lege Dekretua onartzeko asmoari 09:30ean hastekoa zen, baina ordubete atzeratu den, Ministroen Kontseiluan. Edukiari buruzko akordioak irekita jarraitzen du, eta Kongresuko zenbait kidek adierazi dute oraingoz ez dutela babestuko.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri du dekretuak premiazko neurriak jasoko dituela etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, eta "azken ahalegina" eskatu die talde parlamentarioei Kongresuaren onar dezaten.
"Ahalegin handia egin dugu hori gauzatzeko. Elkarrizketarekin, negoziatzeko gaitasunarekin, eta ahalegin horrekin bat egin duten indar politiko guztien proposamenak eta ekimenak gehitu ditugu", azaldu du Sanchezek.
"Neurri bakoitzaren atzean edozein kalkulu politiko baino garrantzitsuagoa den zerbait dago", gaineratu du.
Akordiotik urrun
Junts, EH Bildu eta EAJ dekretua aurrera ateratzeko prest agertu diren bitartean, Sumarrek eta Podemosek akordiotik "urrun" daudela adierazi dute, neurri batzuk nahikoa ez direla iritzita.
Gauean negoziazioek aurrera jarraitu dute Sumar eta PSOE gobernukideen artean, eta lehenak beste zirriborro bat jarri omen du mahai gainean.
ETXEBIZITZA
Etxebizitzari buruzko akordioa urrun dago, denbora agortzear dela
EH Bildu, EAJ eta Junts dekretua onartzeko prest agertu dira; Podemosek eta Sumarrek, berriz, gehiago eskatu dute; eta PPk uste du kaltegarria izango dela "gazteentzat, adinekoentzat, etorkinentzat eta seme-alabak dituzten bikoteentzat".
Kanpaldiak
Bien bitartean, mila pertsonak baino gehiagok jarraitzen dute Madrilgo Puerta del Soleko kanpaldian, ganorazko dekretu bat onar dadin eskatzen, eta Bilboko Arriagan kanpaldi txiki bat egin dute, aldarrikapenarekin bat egiteko.
Etxebizitza
Etxebizitzaren aldeko aldarrikapenekin bat egin dute Bilbon, eta hainbat protestarik Arriaga plazan kanpaldia egin dute
Sare sozialen bidez deituta, berrogeita hamar pertsona baino gehiago daude bart gauetik Bilboko antzokiaren zabalgunean kanpaldi inprobisatua egiten.
Urbagestionen akordioa Maricarmenekin
Maricarmenen familiak, haren abokatuak, Madrilgo Maizterren Sindikatuak eta Urbagestion Desarrollo e Inversion SLk, joan den asteazkenean emakumea etxetik bota zuen pisuaren jabeak, akordio bat lortu dute 87 urte eta % 50eko desgaitasuna duen emakume hori etxera itzul dadin.
Etxebizitza
Urbagestionek Maricarmen bere etxera alokairuan itzuli ahal izatea adostu du
Bi aldeak Etxebizitza eta Lurzoruaren Udal Enpresaren (EMVS Madrid) egoitzan bildu dira astelehen honetan, akordio batera iristeko, Maricarmenek berak berretsi beharko duena orain.