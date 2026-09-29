Etxebizitzaren aldeko aldarrikapenekin bat egin dute Bilbon, eta hainbat protestarik Arriaga plazan kanpaldia egin dute
Sare sozialen bidez deituta, berrogeita hamar pertsona baino gehiago daude bart gauetik Bilboko antzokiaren zabalgunean kanpaldi inprobisatua egiten.
Etxebizitzaren aldeko aldarrikapenak kanpaldi inprobisatu moduan iritsi dira Bilbora. Sare sozialen bidez deituta, berrogeita hamar pertsona baino gehiago kanpaldia egiten ari dira bart gauetik Bilboko (Bizkaia) Arriaga plazan.
Kanpaldia astelehen arratsaldean Bilboko udaletxearen aurrean egindako elkarretaratze baten ondoren sortu da. Bertan, "Inbertitzaileak inbaditzaileak dira" eta "Putreak gure auzoetatik kanpo" aldarriak bota dituzte. Protestaren ondoren, Arriaga plazara joan dira, eta kanpaldia egin dute. Gutxienez zortzi kanpin-denda dira, eta, karteletan, "Ez dut nahi nire etxea Quechua izatea" eta antzeko esaldiak dakartzate.
Jende asko joan zaie babesa adieraztera, eta protestarekin bat egitera gonbidatu dituzte herritarrak. "Benetako aldaketak egon arte" ez direla mugituko esan dute.
Etxebizitzaren arazoa "jasanezina" da
Parte-hartzaileek azaldu dutenez, sare sozialen bitartez eta "ahoz aho" zabaldu dute deialdia eta hasi dira antolatzen. "Arriaga plaza betetzea espero dugu, eta ahal dugun arte egongo gara", adierazi dute.
Protestari batek adierazi duenez, Maricarmen etxegabetu aurretik egoera "jasanezina" zen, eta, gertatutakoaren ostean, agerikoa da etxebizitzaren arazoa "jasanezina" dela, eta "antza, errentista izatea eskubidea da, etxea izateko eskubidea baino gehiago".
Era berean, protestan parte hartu dutenak etxerik gabeko pertsonak direla azaldu du, eta horietako batzuk bizigarritasun-zedularik gabeko lokal batean bizi direla, "bizitzeko moduko etxerik ez dagoelako". Maricarmen dekretua onartzeko "ultimatuma" dela esan du, etxebizitza eskuratzea errazteko neurriekin.
Adierazi duenez, "ez gatoz hona esklabo izatera", eta badirudi "sendagaiak hartuta, etxe txikietan pilatuta, oso garesti eta soldata prekarioak dituzten lanetan" nahi dituztela herritarrak.
Arriagako kanpaldiez gain, duela hiru gauetik Madrilgo Sol Plazan dauden mila pertsona baino gehiago zain daude, etxebizitzaren errege-dekretua noiz onartuko.