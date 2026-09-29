Bilbao se suma a las protestas por la vivienda con una acampada frente al Teatro Arriaga
Las reivindicaciones por la vivienda han llegado a Bilbao en forma de acampada improvisada. Convocadas por las redes sociales, más de medio centenar de personas han acampado desde la pasada noche en la explanada del Teatro Arriaga de Bilbao (Bizkaia).
La acampada ha surgido tras una concentración que han realizado este lunes a la tarde frente al Ayuntamiento de Bilbao, donde han gritado consignas como "Los inversores son los invasores" o "Fuera buitres de nuestros barrios". Tras la protesta, se han trasladado a la explanada del Teatro Arriaga, donde han terminado acampando. Son al menos ocho tiendas de campaña y, en sus carteles, pueden leerse frases como "No quiero que mi casa sea Quechua".
Muchas personas han acudido a mostrarles su apoyo, mientras invitan a todos aquellos que quieran sumarse a la protesta abierta. Aseguran que no van a moverse "hasta que haya cambios reales".
El problema de la vivienda es "insostenible"
Los participantes, alrededor de una decena de personas, han explicado que han organizado de manera independiente y autogestionada esta acampada y se están haciendo llamamientos a través de las redes sociales, de un grupo de Whatsapp y por el "boca a boca" para que la gente se sume a esta iniciativa. "Esperamos llenar la plaza Arriaga y estaremos hasta que podamos", han manifestado.
Según ha señalado uno de los integrantes, antes del desahucio de Maricarmen la situación ya era "insoportable" y, tras lo ocurrido, "se ha llegado a un punto" en el que el problema de la vivienda es "insostenible" y "parece que ser rentista es un derecho antes que ser una persona humana con derecho a tener una casa".
Asimismo, ha explicado que los participantes de la protesta son gente sin casa y, en su caso, vive en un local sin cédula de habitabilidad "porque no hay una casa para vivir" con sus ingresos. Según ha apuntado, esto es ya "un ultimátum" para que se apruebe el 'decreto Maricarmen' con medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
Según ha señalado, no se viene a esta vida "para ser esclavos" que parece que quieren a la gente "medicada, hacinada en casas pequeñas, carísimas y en trabajos con sueldos precarios".
Además de los acampados en el Arriaga, los más de mil que permanecen en la Plaza del Sol desde hace tres noches esperan expectantes por el real decreto de vivienda que se pretende aprobar hoy en el Consejo de Ministros.