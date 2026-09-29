Bilbao se suma a las protestas por la vivienda con una acampada frente al Teatro Arriaga

Las reivindicaciones por la vivienda han llegado a Bilbao en forma de acampada improvisada. Convocadas por las redes sociales, más de medio centenar de personas han acampado desde la pasada noche en la explanada del Teatro Arriaga de Bilbao (Bizkaia).

La acampada ha surgido tras una concentración que han realizado este lunes a la tarde frente al Ayuntamiento de Bilbao, donde han gritado consignas como "Los inversores son los invasores" o "Fuera buitres de nuestros barrios". Tras la protesta, se han trasladado a la explanada del Teatro Arriaga, donde han terminado acampando. Son al menos ocho tiendas de campaña y, en sus carteles, pueden leerse frases como "No quiero que mi casa sea Quechua".

Muchas personas han acudido a mostrarles su apoyo, mientras invitan a todos aquellos que quieran sumarse a la protesta abierta. Aseguran que no van a moverse "hasta que haya cambios reales".