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Amaia entrega a Sánchez la reivindicación a favor del 'decreto Maricarmen'
La cantante navarra ha aprovechado la entrega de los Premios la Vanguardia para hacer llegar esa demanda al presidente del Gobierno español, quien no ha tenido reparo en mostrar el cartel ante las cámaras y el público presente en la gala celebrada en Barcelona.
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