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Amaia entrega a Sánchez la reivindicación a favor del 'decreto Maricarmen'

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La cantante navarra ha aprovechado la entrega de los Premios la Vanguardia para hacer llegar esa demanda al presidente del Gobierno español, quien no ha tenido reparo en mostrar el cartel ante las cámaras y el público presente en la gala celebrada en Barcelona.

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