Comienza el Consejo de Ministros, tras retrasarse una hora por la negociación del decreto de vivienda
El Gobierno español mantiene su intención de llevar hoy al Consejo de Ministros, que se iba a celebrar a partir de las 09:30 horas, pero se ha retrasado una hora, el Real Decreto-ley de vivienda, aunque el acuerdo sobre su contenido continúa abierto y varios de sus socios parlamentarios han advertido de que todavía están lejos de respaldarlo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el decreto contará con medidas urgentes ante la emergencia habitacional para su aprobación, y ha pedido un "último esfuerzo" a los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso.
"Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo. Con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo", ha explicado Sánchez, que no ha detallado aún el alcance de estas medidas.
Ha pedido altura de miras y sentido de Estado a las fuerzas parlamentarias y ha añadido que "detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político, por legítimo que sea".
Lejos del acuerdo
Mientras que Junts, EH Bildu y PNV han mostrado su predisposición a sacar adelante el decreto, Sumar y Podemos han asegurado que están “lejos” de un acuerdo, considerando insuficientes las medidas conocidas.
Durante la noche no han parado las negociaciones. Sumar ha enviado al PSOE, su socio en el gobierno de coalición, una propuesta con un nuevo borrador del Real Decreto Ley de vivienda, y advierten de que a esta hora de la mañana todavía no hay acuerdo.
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Se agota el tiempo y el acuerdo sobre el decreto de vivienda está aún lejos
EH Bildu, PNV y Junts han mostrado su predisposición para la aprobación del decreto, mientras que Podemos y Sumar piden más, y el PP cree que va a ser perjudicial para "las y los jóvenes, las personas mayores, los inmigrantes y las parejas con hijos e hijas".
Acampadas
Mientras tanto, más de mil personas siguen el desenlace sobre la aprobación del decreto desde la acampada de la Puerta del Sol madrileña, a la que se ha unido una pequeña acampada también en el Arriaga de Bilbao.
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Bilbao se suma a las protestas por la vivienda con una acampada frente al Teatro Arriaga
Acuerdo de Urbagestión con Maricarmen
Además, la familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles, han alcanzado un acuerdo para que esta mujer de 87 años y con un 50 % de discapacidad pueda volver a su casa. El desahucio de esta mujer el que prendió la mecha a estas protestas por la vivienda.
Vivienda
Urbagestión recula y acuerda que Maricarmen pueda volver de alquiler a su casa
Ambas partes se han reunido este lunes en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) para llegar a un acuerdo, que ha quedado pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique.