El Gobierno español mantiene su intención de llevar hoy al Consejo de Ministros, que se iba a celebrar a partir de las 09:30 horas, pero se ha retrasado una hora, el Real Decreto-ley de vivienda, aunque el acuerdo sobre su contenido continúa abierto y varios de sus socios parlamentarios han advertido de que todavía están lejos de respaldarlo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el decreto contará con medidas urgentes ante la emergencia habitacional para su aprobación, y ha pedido un "último esfuerzo" a los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso.

"Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo. Con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo", ha explicado Sánchez, que no ha detallado aún el alcance de estas medidas.

Ha pedido altura de miras y sentido de Estado a las fuerzas parlamentarias y ha añadido que "detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político, por legítimo que sea".