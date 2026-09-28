El delegado del Gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha renunciado este lunes "de forma oficial" a su cargo y a los demás puestos de responsabilidad que ocupaba —entre ellos secretario general del PSOE ceutí —para abandonar la vida política, y ha denunciado una campaña "injusta". Así lo ha anunciado en una declaración institucional de unos siete minutos en la que no ha admitido preguntas.

Pérez Triano ha destacado que da el paso después de sufrir una presión "injusta, insultos y una campaña de desprestigio", a pesar de destacar que muchas de las cuestiones se planteaban de forma errónea debido a las "competencias" que no eran propias de la Delegación del Gobierno. En este sentido, ha dejado claro que la Delegación del Gobierno "no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera o ordenar intervenir al Ejército", en alusión al límite competencial.