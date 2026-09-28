El delegado del Gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, renuncia a su cargo y deja la política
En una declaración institucional ante los medios, ha explicado que ha abandonado su cargo después de sufrir una presión "injusta, insultos y una campaña de desprestigio".
El delegado del Gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha renunciado este lunes "de forma oficial" a su cargo y a los demás puestos de responsabilidad que ocupaba —entre ellos secretario general del PSOE ceutí —para abandonar la vida política, y ha denunciado una campaña "injusta". Así lo ha anunciado en una declaración institucional de unos siete minutos en la que no ha admitido preguntas.
Pérez Triano ha destacado que da el paso después de sufrir una presión "injusta, insultos y una campaña de desprestigio", a pesar de destacar que muchas de las cuestiones se planteaban de forma errónea debido a las "competencias" que no eran propias de la Delegación del Gobierno. En este sentido, ha dejado claro que la Delegación del Gobierno "no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera o ordenar intervenir al Ejército", en alusión al límite competencial.
Pidió refuerzos una semana antes
En su intervención ha señalado que desde unos días previos a la entrada masiva se pidieron medidas y refuerzos por la grave crisis migratoria que se estaba sufriendo, se hicieron informes y comunicaciones diarias y "eso es lo que nos corresponde —ha afirmado—, pero nuestras competencias son las que son".
Ha añadido que veían "que la situación podía agravarse pero nada preveía atisbar lo que ocurriría" los días 30 y 31 de julio.
Polémica por la alerta del CNI
La crisis producida a finales de julio así como las posteriores acusaciones, sobre todo por parte del Gobierno ceutí, de que no alertó sobre lo que se podía prever han marcado la última etapa de Pérez Triano al frente del ente gubernativo.
La principal polémica se produjo con motivo de una conversación con su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, en relación a un mensaje del CNI sobre una alerta por la situación de la frontera. Pérez Triano argumentó que desconocía este mensaje lo que posteriormente provocó la dimisión del puesto de Gonzalo Sanz, quien mantenía que lo había trasladado al delegado del Gobierno.
El propio Pérez Triano compareció públicamente para dejar claro que desconocía estos mensajes y que lo único que trasladó a Madrid es que la presión migratoria estaba aumentando de forma considerable en el perímetro fronterizo, sobre todo las entradas a nado, y dijo que el día antes de la entrada masiva habían accedido a la ciudad 500 migrantes por este método.