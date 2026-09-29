Jon Urresti, vitoriano con conocimiento del tejido asociativo y empresarial alavés que da el salto a la política
Jon Urresti García (59 años) ha sido el elegido por el Partido Nacionalista Vasco para ser el candidato a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz en las próximas elecciones municipales y forales de 2027.
Nacido en Santurtzi durante una visita de su madre al ginecólogo, siempre ha vivido en la capital alavesa. Después de cursar sus estudios en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, fue uno de los socios fundadores de Gizaker, empresa afincada en Vitoria-Gasteiz y dedicada a sondeos, encuestas y auditorías, entre otros, donde ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la investigación social y a los estudios de opinión.
Además, en diciembre de 2016 fue nombrado presidente de la Fundación Vital, desde donde, además del impulso a proyectos sociales, educativos, deportivos o culturales. Urresti ha iniciado un camino de inversiones estratégicas de la Fundación en el tejido empresarial alavés, entrando en el capital de empresas como Talgo, Basquevolt, Ohmnia Electronics o Innometal.
Militante del PNV, que hasta el momento no ha ocupado cargos en instituciones, el partido ha apostado por Urresti para luchar para el bastón de mando en la capital, un perfil con conocimiento de la sociedad vitoriana y con años de trabajo con el tejido asociativo alavés.
Diez años al frente de Fundación Vital
En diciembre de 2016 fue nombrado presidente de Fundación Vital, cargo que ha desempeñado durante los últimos diez años. Durante esta etapa ha estado vinculado al impulso de proyectos sociales, educativos, deportivos y culturales, además de a la estrategia de inversión de la fundación en el tejido empresarial alavés.
Fundación Vital ha entrado durante estos años en el capital de empresas como Talgo, Basquevolt, Ohmnia Electronics e Innometal.
Su trayectoria le ha permitido mantener una relación con el tejido asociativo y empresarial alavés, uno de los elementos que el PNV destaca en su perfil.
Afiliado al PNV desde los 16 años
Urresti está afiliado a EAJ-PNV desde los 16 años y milita actualmente en la Organización Municipal de Lakua. Sin embargo, hasta ahora no había dado el salto a la política institucional: nunca se ha presentado a unas elecciones ni ha ocupado un cargo público.
El PNV destaca de él su carácter dialogante y define su perfil como afable, positivo y posibilista. Según la formación, su llegada a la política municipal pretende representar una forma de hacer política basada en la colaboración.
Casado y padre de dos hijos, Urresti es aficionado al deporte y a la meteorología. En el ámbito deportivo, formó parte del club de natación Judimendi y del Alpino.
Su experiencia profesional y su conocimiento de la sociedad alavesa constituyen la base del perfil con el que afronta ahora su primera candidatura electoral, con la vista puesta en los retos que el PNV identifica para Vitoria-Gasteiz: seguridad, vivienda, economía, limpieza y empleo de calidad.