Jon Urresti, vitoriano con conocimiento del tejido asociativo y empresarial alavés que da el salto a la política

Jon Urresti García (59 años) ha sido el elegido por el Partido Nacionalista Vasco para ser el candidato a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz en las próximas elecciones municipales y forales de 2027.

Nacido en Santurtzi durante una visita de su madre al ginecólogo, siempre ha vivido en la capital alavesa. Después de cursar sus estudios en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, fue uno de los socios fundadores de Gizaker, empresa afincada en Vitoria-Gasteiz y dedicada a sondeos, encuestas y auditorías, entre otros, donde ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la investigación social y a los estudios de opinión.

Además, en diciembre de 2016 fue nombrado presidente de la Fundación Vital, desde donde, además del impulso a proyectos sociales, educativos, deportivos o culturales. Urresti ha iniciado un camino de inversiones estratégicas de la Fundación en el tejido empresarial alavés, entrando en el capital de empresas como Talgo, Basquevolt, Ohmnia Electronics o Innometal.

Militante del PNV, que hasta el momento no ha ocupado cargos en instituciones, el partido ha apostado por Urresti para luchar para el bastón de mando en la capital, un perfil con conocimiento de la sociedad vitoriana y con años de trabajo con el tejido asociativo alavés.