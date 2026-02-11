CONSORCIO
La Fundación Vital se suma con 10 millones al consorcio vasco para la compra de Ayesa Digital

La operación refuerza el regreso a Euskadi del centro de decisión de la antigua Ibermática y prevé la creación de empleo cualificado en Álava
Euskaraz irakurri: Vital Fundazioak 10 milioirekin bat egin du Ayesa Digital erosteko euskal partzuergoarekin
EITB

Última actualización

La Fundación Vital se ha incorporado al consorcio vasco que adquirió Ayesa Digital y ha decidido invertir diez millones de euros en la operación. El grupo inversor está integrado por Kutxabank, la Fundación BBK, el Gobierno Vasco y Teknei.

El consorcio oficializó el pasado 31 de diciembre la compra de Ayesa Digital por 480 millones de euros, en una operación que supone el regreso a Euskadi del centro de decisión de la antigua Ibermática, firma tecnológica vasca adquirida por Ayesa en 2013. El cierre de la transacción está previsto en los próximos meses, una vez se obtenga la autorización de las autoridades competentes.

El patronato de la Fundación Vital ha aprobado ahora su entrada en el consorcio con una aportación de diez millones de euros, una inversión que conllevará la creación en Álava de un hub de movilidad y logística inteligente de servicios digitales, con capacidades en inteligencia artificial, datos y ciberseguridad.

Además, la ‘Junior University of Ayesa’ trasladará su sede central a Álava. Este centro de formación cuenta con 500 alumnos al año y su implantación en el territorio supondrá la generación de entre 30 y 50 empleos directos, según ha detallado la entidad.

La inversión permitirá también afianzar los 400 puestos de trabajo con los que ya cuenta Ayesa Digital en Álava y prevé la incorporación de 350 profesionales de alta cualificación en los próximos cuatro años, lo que reforzará el sector de soluciones digitales y abrirá oportunidades a una treintena de micropymes alavesas del ámbito tecnológico.

El presidente de la Fundación Vital, Jon Urresti, ha subrayado que la entidad continúa apostando por atraer centros de decisión a Araba como garantía para consolidar e incrementar el empleo y abrir nuevas posibilidades de crecimiento en sectores estratégicos emergentes. Asimismo, ha señalado que la Fundación tiene actualmente la mirada puesta en Aiaraldea y que la participación en Ayesa buscará situar en esa cuadrilla alguna de las contrapartidas de la inversión.

La operación del consorcio tiene como objetivo consolidar a la compañía como uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa.

