El consorcio vasco cierra la compra de Ayesa Digital por 480 millones de euros

El consorcio vasco integrado por el Gobierno Vasco (a través de Finkatuz), Fundación BBK, Kutxabank y Teknei (socio tecnológico) han formalizado la adquisición de Ayesa Digital —el negocio digital de Ayesa que incluye a la antigua Ibermática—, por 480 millones de euros.

La operación, que se ha cerrado antes de la pasada medianoche, significa la vuelta a Euskadi del centro de decisión de Ibermática, emblemática firma tecnológica vasca que fue adquirida por Ayesa en 2013.

El cierre de la transacción está previsto en los próximos meses, una vez obtenida la aprobación por parte de las autoridades competentes. Durante ese periodo podrían incorporarse nuevos socios al consorcio, como la Fundación Vital, que está analizando participar en la adquisición.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha celebrado el acuerdo de compra de Ayesa Digital: "Hoy vuelve a casa una empresa nacida aquí, en Donosti". Además, ha apuntado que con este acuerdo de compra "las decisiones se tomarán aquí, con una visión de estabilidad accionarial y de crecimiento industrial futuro".

Asimismo, ha resaltado que el acuerdo otorga "tranquilidad" a los más de 2000 trabajadores de Ayesa Digital en Euskadi y sus familias.

"Ayesa Digital es una compañía de éxito en un sector estratégico para nuestro País, y un socio necesario para acompañar a nuestra industria en su transformación digital y ganar en competitividad", ha añadido.

Ayesa Digital

Ayesa Digital integra, además de Ibermática, incorporaciones recientes, como M2C, Proxya y Emergya, y cuenta con una plantilla de más de 2000 personas en Euskadi.

Desde 2022 Ayesa Digital ha triplicado su facturación, que supera los 569 millones de euros.

Además de en Euskadi, la compañía opera en el Estado español y cuenta con presencia permanente en Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile.