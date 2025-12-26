AYESA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vital baraja la entrada en la compra de Ayesa tras el rechazo de Kutxa Fundazioa

La fundación alavesa estudia sumarse a la operación para reforzar el peso de Álava en el sector tecnológico y consolidar alrededor de 500 empleos. El movimiento llega después de que Kutxa Fundazioa haya rechazado incorporarse al consorcio vasco, una decisión adoptada por un solo voto y criticada por EH Bildu y el PSE-EE.
20240509133357_centro-ayesa-en-parque-tecnologico-miramon-donostia_
Euskaraz irakurri: Vital Kutxa Fundazioaren ezezkoaren ondoren Aiesaren erosketan sartzea aztertzen ari da
author image

EITB

Última actualización

La Fundación Vital analiza su posible entrada en la compra de Ayesa, después de que Kutxa Fundazioa haya dado un portazo a la operación con el respaldo de los representantes del PNV y Elkarrekin Podemos. La fundación alavesa se mueve con el objetivo de afianzar en Álava unos 500 puestos de trabajo de perfil tecnológico y reforzar su posicionamiento en un sector considerado estratégico.

Esta semana, Kutxa Fundazioa decidió no sumarse al consorcio vasco formado por el Gobierno Vasco, la Fundación BBK y el fondo Indar. La negativa salió adelante por un solo voto de diferencia, tras una reunión celebrada este lunes en la que los representantes de las distintas fuerzas políticas votaron en contra de la propuesta.

Desde EH Bildu y el PSE criticaron la decisión y expresaron su preocupación por la orientación estratégica de Kutxa Fundazioa, al considerar que se trata de una operación clave para el tejido tecnológico vasco.

Ayesa, que cuenta con 13.000 trabajadores en todo el mundo, se sitúa entre las grandes consultoras tecnológicas del Estado. Está especializada en computación, digitalización y ciberseguridad, mantiene una colaboración estrecha con la estrategia Basque Quantum y participa en el desarrollo de la receta electrónica en Euskadi.

La compra de Ayesa supondrá el regreso a Euskadi de la división tecnológica donostiarra Ibermática. Tras asegurarse la exclusividad negociadora, el consorcio dispone de plazo hasta final de año para cerrar la operación e incorporar, si procede, nuevos socios inversores.

Entre las decisiones clave que deberán concretarse en el pacto de socios figura la ubicación de la futura sede, que se debate entre Zamudio y Donostia, en un contexto marcado por la posible entrada de Vital y el reparto territorial del impacto económico y del empleo tecnológico.

Tecnología Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PP vasco considera que el discurso del rey de España es una "lección magnífica" para los demócratas

La secretaria general Partido Popular del País Vasco, Esther Martínez, ha considerado que el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI supuso una "lección magnífica" para los demócratas por su llamada a defender la democracia y la libertad. "Una lección valiosa de apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y afrontar los desafíos", ha asegurado.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV echa en falta referencias a la dictadura, a las naciones vasca y catalana y al euskera en el discurso del Rey

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado varias ausencias en el discurso de Navidad de Felipe VI, entre ellas una referencia más explícita al final del franquismo y a la necesidad de desclasificar documentos de la dictadura y la Transición, así como el reconocimiento de la nación vasca y catalana. Vaquero también ha lamentado que el Rey no mencionara los recientes ataques y controversias relacionados con el uso del euskera, que este año han tenido especial relevancia.

Cargar más
Publicidad
X