Vital baraja la entrada en la compra de Ayesa tras el rechazo de Kutxa Fundazioa
La Fundación Vital analiza su posible entrada en la compra de Ayesa, después de que Kutxa Fundazioa haya dado un portazo a la operación con el respaldo de los representantes del PNV y Elkarrekin Podemos. La fundación alavesa se mueve con el objetivo de afianzar en Álava unos 500 puestos de trabajo de perfil tecnológico y reforzar su posicionamiento en un sector considerado estratégico.
Esta semana, Kutxa Fundazioa decidió no sumarse al consorcio vasco formado por el Gobierno Vasco, la Fundación BBK y el fondo Indar. La negativa salió adelante por un solo voto de diferencia, tras una reunión celebrada este lunes en la que los representantes de las distintas fuerzas políticas votaron en contra de la propuesta.
Desde EH Bildu y el PSE criticaron la decisión y expresaron su preocupación por la orientación estratégica de Kutxa Fundazioa, al considerar que se trata de una operación clave para el tejido tecnológico vasco.
Ayesa, que cuenta con 13.000 trabajadores en todo el mundo, se sitúa entre las grandes consultoras tecnológicas del Estado. Está especializada en computación, digitalización y ciberseguridad, mantiene una colaboración estrecha con la estrategia Basque Quantum y participa en el desarrollo de la receta electrónica en Euskadi.
La compra de Ayesa supondrá el regreso a Euskadi de la división tecnológica donostiarra Ibermática. Tras asegurarse la exclusividad negociadora, el consorcio dispone de plazo hasta final de año para cerrar la operación e incorporar, si procede, nuevos socios inversores.
Entre las decisiones clave que deberán concretarse en el pacto de socios figura la ubicación de la futura sede, que se debate entre Zamudio y Donostia, en un contexto marcado por la posible entrada de Vital y el reparto territorial del impacto económico y del empleo tecnológico.
Te puede interesar
Feijóo niega haber borrado mensajes con Mazón y asegura que ha cumplido con la jueza
El líder del PP afirma que ha remitido al juzgado los WhatsApp solicitados y pide declarar por vía telemática como testigo
El PSOE comparte el llamamiento de Felipe VI a la convivencia ante la amenaza de los extremismos
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha compartido la "llamada a la corresponsabilidad de administraciones públicas y partidos políticos" realizada por el rey de España en su mensaje de Navidad y ha expresado el compromiso de su partido por "trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción".
Podemos Euskadi: "Qué fácil es convivir cuando lo haces en un palacio"
Podemos Euskadi ha criticado el discurso navideño del rey Felipe VI. Según ha explicado Leticia Jiménez, el discurso se ha basado en hablar de convivencia obviando los problemas reales de la mayoría social.
El PP vasco considera que el discurso del rey de España es una "lección magnífica" para los demócratas
La secretaria general Partido Popular del País Vasco, Esther Martínez, ha considerado que el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI supuso una "lección magnífica" para los demócratas por su llamada a defender la democracia y la libertad. "Una lección valiosa de apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y afrontar los desafíos", ha asegurado.
El PNV echa en falta referencias a la dictadura, a las naciones vasca y catalana y al euskera en el discurso del Rey
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado varias ausencias en el discurso de Navidad de Felipe VI, entre ellas una referencia más explícita al final del franquismo y a la necesidad de desclasificar documentos de la dictadura y la Transición, así como el reconocimiento de la nación vasca y catalana. Vaquero también ha lamentado que el Rey no mencionara los recientes ataques y controversias relacionados con el uso del euskera, que este año han tenido especial relevancia.
Los whatsapps de Mazón a Feijóo el día de la Dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"
El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se cruzó mensajes con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, desde las 20:08 horas hasta las 23.29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".
Felipe VI alerta del hastío político y pide diálogo para proteger una convivencia “frágil”
El Mensaje de Navidad, el más breve de su reinado, ha estado marcado por un formato inusual y un tono directo. Desde la sala de columnas del Palacio Real, el monarca ha centrado su intervención en la crisis de confianza, la ejemplaridad institucional y los principales problemas que preocupan a la ciudadanía.
EH Bildu denuncia que la "ofensiva" contra el euskera "traspasa todas las líneas rojas"
Ha hecho un llamamiento a participar en el acto organizado este sábado en el Bilbao Arena por parte de Euskalgintzaren Kontseilua y sumarse a “la demostración de fuerza y unidad de los euskaltzales”.
Jon Insausti: "La política no se hace desde las pancartas o las redes sociales"
Cogió el bastón de mando de la capital guipuzcoana el 29 de octubre tras la renuncia de su antecesor, Eneko Goia, pero dice que no ha perdido "ni un minuto".
Piden la dimisión como concejales de Pamplona de Ibarrola y García Adanero por sus "discursos xenófobos"
El PSN apoyará la petición de dimisión realizada por los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Acusan a Ibarrola y García Adanero de difundir "mentiras y falsedades, sin contraste y sin rigor" contra los acusados de una agresión sexual y el Gobierno municipal.