Vital baraja la entrada en la compra de Ayesa tras el rechazo de Kutxa Fundazioa

La Fundación Vital analiza su posible entrada en la compra de Ayesa, después de que Kutxa Fundazioa haya dado un portazo a la operación con el respaldo de los representantes del PNV y Elkarrekin Podemos. La fundación alavesa se mueve con el objetivo de afianzar en Álava unos 500 puestos de trabajo de perfil tecnológico y reforzar su posicionamiento en un sector considerado estratégico.

Esta semana, Kutxa Fundazioa decidió no sumarse al consorcio vasco formado por el Gobierno Vasco, la Fundación BBK y el fondo Indar. La negativa salió adelante por un solo voto de diferencia, tras una reunión celebrada este lunes en la que los representantes de las distintas fuerzas políticas votaron en contra de la propuesta.

Desde EH Bildu y el PSE criticaron la decisión y expresaron su preocupación por la orientación estratégica de Kutxa Fundazioa, al considerar que se trata de una operación clave para el tejido tecnológico vasco.

Ayesa, que cuenta con 13.000 trabajadores en todo el mundo, se sitúa entre las grandes consultoras tecnológicas del Estado. Está especializada en computación, digitalización y ciberseguridad, mantiene una colaboración estrecha con la estrategia Basque Quantum y participa en el desarrollo de la receta electrónica en Euskadi.

La compra de Ayesa supondrá el regreso a Euskadi de la división tecnológica donostiarra Ibermática. Tras asegurarse la exclusividad negociadora, el consorcio dispone de plazo hasta final de año para cerrar la operación e incorporar, si procede, nuevos socios inversores.

Entre las decisiones clave que deberán concretarse en el pacto de socios figura la ubicación de la futura sede, que se debate entre Zamudio y Donostia, en un contexto marcado por la posible entrada de Vital y el reparto territorial del impacto económico y del empleo tecnológico.