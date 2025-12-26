AIESA
Kutxa Fundazioaren ezezkoaren ondoren, Ayesaren erosketan sartzea aztertzen ari da Vital

Arabako fundazioa operazioarekin bat egitea aztertzen ari da, lurraldeak sektore teknologikoan duen pisua indartzeko eta 500 lanpostu inguru sendotzeko. Kutxa Fundazioak euskal partzuergoan sartzeari uko egin ondoren etorri da mugimendua.

EITB

Azken eguneratzea

Vital Fundazioa Ayesaren erosketan sartzeko aukera aztertzen ari da, Kutxa Fundazioak operaziotik kanpo mantentzea erabaki ostean. EAJko eta Elkarrekin Podemoseko ordezkarien babesarekin egin zuten eta boto bakarreko aldearekin. Arabako fundazioa lurraldean profil teknologikoko 500 lanpostu inguru finkatzeko eta estrategikotzat jotzen den sektore batean duen posizionamendua indartzeko helburuarekin egin du aurrerapausua.

Aste honetan, Kutxa Fundazioak Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Indar funtsak osatutako euskal partzuergoarekin bat ez egitea erabaki zuen. Ezezkoak boto bakarreko aldeaz egin zuen aurrera.

EH Bilduk eta PSEk gogor kritikatu zuten erabakia, eta kezkatuta agertu ziren Kutxa Fundazioaren orientazio estrategikoagatik, euskal sare teknologikorako funtsezko operazioa dela iritzita.

Ayesak 13.000 langile ditu mundu osoan, Estatuko aholkularitza teknologiko handien artean dago, eta konputazioan, digitalizazioan eta zibersegurtasunean espezializatuta dago. Lankidetza estua du Basque Quantum estrategiarekin, eta Euskadiko errezeta elektronikoaren garapenean parte hartzen ari da.

Ayesaren erosketak Donostiako Ibermática dibisio teknologikoa Euskadira itzultzea ekarriko du. Negoziazioaren esklusibotasuna ziurtatu ondoren, partzuergoak urte amaierara arteko epea du eragiketa ixteko eta, hala badagokio, bazkide inbertitzaile berriak sartzeko.

Bazkideen itunean zehaztu beharko diren funtsezko erabakien artean dago etorkizuneko egoitza non kokatuko den, Zamudio eta Donostia daude. Vitalen balizko sarrerak eta eragin ekonomikoaren eta enplegu teknologikoaren lurralde-banaketak markatzen du testuingurua.

Teknologia Politika

