Kutxa Fundazioak uko egin dio Ayesaren erosketarekin bat egiteari, EAJren eta Elkarrekin Podemosen botoekin
Boto bakar bateko aldearekin ebatzi da euskal partzuergoarekin batzeko erabakia; alegia, Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Indar funtsak osatutako taldearekin bat egitea.
Kutxa Fundazioak uko egin dio Ayesa erosteko euskal partzuergoarekin bat egiteari, EAJren eta Elkarrekin Podemosen botoei esker.
Astelehen honetan egindako bilera batean, Euskadiko indar politikoen ordezkariek proposamenaren aurka bozkatu dute. Beraz, Kutxak ez du bat egingo Eusko Jaurlaritzak osatutako taldearekin, boto bakarreko aldeagatik.
Erabaki horren aurrean, EH Bilduren eta PSEren ordezkariek kritiko eta "kezkatuta" agertu dira.
Erosketak Ibermatica Donostiako dibisio teknologikoa Euskadira ekarriko du. Hala ere, Kutxa Fundazioa ez da taldearen kide izango; ez da Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Indar funtsak osatutako euskal partzuergoko kide izango, alegia.
Soka politikoa
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak triste agertu da erabakiarekin eta "penagarria" dela adierazi du. Gainera, sailburuak azpimarratu du akordioa urtea amaitu baino lehen sinatuko dela.
Bestalde, indar politikoen ordezkarien erreakzioak berehala etorri dira. Izan ere, EH Bilduk eta PSE-EEk proposamenaren alde bozkatu dute eta, beraz, ez daude konforme beste alderdiek hartutako erabakiarekin.
Pello Otxandiano bozeramaile abertzaleak "akats larritzat" jo du erabakia, eta "herri ikuspegi falta" kritikatu du.
"Nola da posible BBKk inbertsio-politika bat izatea eta Kutxak beste bat? (...) Banku-fundazioak gizarte-ekintza egiteko sortuak dira, kasu honetan, enpresa garrantzitsu bat bertan errotzeko, eta ez finantza-negozioa egiteko", azaldu du EH Bilduren bozeramaileak.
Bestalde, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSE-EEren idazkari nagusia "kezkatuta" agertu da, Gipuzkoako lurraldean "estrategikoa" den operazioaren baitan hartutako erabakia dela eta.
"Ulertezina da Kutxaren neurriko fundazio batek gisa honetako proiektu batean parte hartu nahi ez izatea. Donostian du egoitza, eta eragin zuzena du lurraldearen garapen ekonomiko eta sozialean", salatu du buruzagi sozialistak.
Elkarrekin Podemosek, ordea, finantza-transakzioa "ekidin daitekeen arriskutzat" jo du proposamena. Horrenbestez, hori izan da kontra bozkatzearen arrazoia.
Mikel Jauregi, Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburua
Pena bat da Kutxak Ayesaren erosketarekin bat ez egitea"
