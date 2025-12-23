Kutxa Fundazioa rechaza unirse a la compra de Ayesa, con los votos de PNV y Elkarrekin Podemos

Kutxa Fundazioa ha rechazado unirse al consorcio vasco en la compra de Ayesa, gracias a los votos de PNV y Elkarrekin Podemos.

En una reunión realizada este lunes, los representantes de las distintas fuerzas políticas de Euskadi han votado en contra de dicha propuesta La división tecnológica no se suma, por tanto, a esta operación vasca, por un solo voto de diferencia.

Sin embargo, los representantes de EH Bildu y PSE no han dudado en criticar la decisión, y han mostrado su "preocupación" por las decisiones de Kutxa Fundazioa.

La operación de compra supone el regreso a Euskadi de la división tecnológica donostiarra Ibermática. Aunque, finalmente, Kutxa Fundazioa no formará parte del consorcio vasco conformado por el Gobierno Vasco, Fundación BBK y el fondo Indar.

Reacciones políticas

Las reacciones de los grupos políticos no se han hecho esperar EH Bildu y PSE-EE, a favor de la propuesta, han criticado la decisión final, mostrando su preocupación.

El portavoz abertzale Pello Otxandiano ha calificado de "grave error" la decisión y ha criticado la "falta de visión de país" de la misma.

"¿Cómo es posible que BBK tenga una política de inversión y Kutxa otra? (...) Las fundaciones bancarias están para hacer obra social, en este caso, arraigar una empresa importante, y no para hacer negocio financiero", ha explicado el portavoz de EH Bildu.

Por su parte, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha mostrado su "preocupación", tras una operación que tilda de "estratégica" en el territorio de Gipuzkoa.

"Es incomprensible que una fundación como Kutxa no quiera formar parte de un proyecto de similar envergadura, con sede en Donostia y un impacto directo en el desarrollo económico y social del territorio", ha denunciado el líder socialista.

Finalmente, Elkarrekin Podemos ha explicado su negativa de unión a la compra de Ayesa al entender como "riesgo innecesario" la transacción financiera.