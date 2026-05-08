Gurutze Gorriak 3.121 pertsona migratzaile artatu zituen Irunen 2025ean, aurreko urtean artatutakoen erdiak
Euskadik "iparraldeko muga" dela aldarrikatu du, eta "ziurtasuna" eskatu du Europako Migrazio eta Asilo Itunaren aurrean.
Gurutze Gorriak Irunen iragaitzazko migratzaileentzako arreta humanitarioko zerbitzuaren 2025eko balantzea eman du ezagutzera gaur. Iaz 3.121 pertsona artatu zituen, 2024an artatutakoen erdiak, orduan 6.243 artatu baitzituzten. Urte horretan "gorakada nabarmena" izan zen 2023ko datuekin alderatuta.
Hori dela eta, Euskadik aldarrikatu du "iparraldeko muga" dela Europarako bidean, eta "ziurtasuna" eskatu du "Migrazioaren eta Asiloaren Europako Ituna ezartzearen aurrean".
Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailak antolatutako Iragaitzazko Migratzaileei Harrera Egiteko Erakundeen arteko Koordinazio Mahaian planteatu dira bi aldarrikapen horiek, Irungo Gordailu gunean.
Topaketa baliagarria izan da Euskadin migranteen joan-etorrien egoera aztertzeko, Gurutze Gorriak kudeatzen duen arreta humanitarioko zerbitzuaren balantzea ezagutzeko eta Migrazioaren eta Asiloaren Europako Itunaren ezarpenaren aurrean agertokiak partekatzeko.
Ildo horretan, Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak gogorarazi duenez, Euskadik "urteetan erakutsi du erakundeen arteko koordinazioan, hirugarren sektorearekiko lankidetzan eta giza eskubideekiko konpromisoan oinarritutako erantzuteko gaitasuna".
Hala, Euskadi "iparraldeko muga" gisa aitortzea ez dela aldarrikapen "sinbolikoa" esan du, "antolaketaren, egituraren eta ekitatearen beharra baizik".
Sailburuak berretsi du aldarrikapen hori "leialtasun instituzionaletik eta lankidetzarako borondatetik" egiten dela.
