Garaikoetxearen pasadizo ezezagunenak: kale batek bere izena egun gutxian eraman zuen Gasteizen eta bere telefonoa modu ilegalean "pintxatu" zuten
Artxiboak agerian uzten ditu lehendakariaren ibilbidean oso ezagunak ez diren gertaerak. Adibidez, Gasteizen kale bat izan zuen bere izenean 28 egunez bakarrik eta telefono-konpainiak berak baieztatu zuen legez kanpoko entzuketak izan zituela.
Artxiboaren errepasoari esker, Carlos Garaikoetxea demokraziako lehen lehendakariarekin lotutako pasadizo eta gertakari deigarri batzuk berreskuratu ahal izan dira.
Kasu bitxienetako bat 1999koa da, Gasteizen. Garai hartan jarduneko alkate zen Jose Angel Cuerdak hiriko kale bati Garaikoetxea izena jartzea erabaki zuen, hari omenaldia egiteko. Hala ere, omenaldiak oso ibilbide laburra izan zuen, eta izena handik gutxira kendu zuten: 28 egun besterik ez zuen iraun.
Beste gertaera nabarmen bat 1986an gertatu zen, Garaikoetxearen beraren telefonoa legez kanpo atzeman zutela jakin zenean. Orduan jakin zenez, linea Orioko igeltsero batekin gurutzatu zuten entzuketak egiteko.
Telefonica konpainiak berak baieztatu zuen, eta ondorio judizialak izan zituen. Ertzaintzako bi agente eta funtzionario bat jo zituzten telefonoz egindako "ziztadaren" erruduntzat, eta gertaera hori izan zen lehendakariaren inguruko kapitulurik polemikoenetako bat.
