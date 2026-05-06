Espainiako Gobernuak baimena eman du Kanariar Uharteetan hantabirusa duen gurutzontzia atrakatzeko, eta larri dagoen medikua han artatzea
Ontzian 147 pertsona daude eta hiru hil dira. Cabo Verden dago, eta hiruzpalau egun barru artxipelagora iristea espero dute. Bertan, egoera larrian dagoen medikua artatuko dute.
Espainiako Gobernuak, azkenean, MV Hondius gurutzontzia Kanariar Uharteetan atrakatzeko baimena ematea erabaki du, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) eskaera egin ondoren eta Nazioarteko Zuzenbidea betetzeko asmoz. Erabakiak Osasun Ministerioaren hasierako jarrerari buelta eman dio, artxipelagora iristen uzteko kontra agertu baitzen.
Itsasontzia Cabo Verden dago 147 bidaiarirekin, epidemiologo talde batek osasun egoera aztertzen duen bitartean. Azken datuen arabera, zazpi pertsona daude birusak jota, horietako hiru hilda eta bat egoera kritikoan. Adituen helburua bidaiariren bat Kanariar Uharteetara bidean jarraitu aurretik larrialdiko ebakuazioa behar duen ala ez zehaztea da.
Era berean, Espainiako Gobernuak onartu egin du Herbehereetako Gobernuaren eskaera formala, Kanarietan gurutzontziko medikua artatzeko, egoera larrian baitago. Ontzia artxipelagora iritsitakoan ebakuatuko dute, aurreikusitako osasun-operatiboaren barruan.
Oraindik ez da zehaztu data zehatza, ez eta iristeko portua ere, Kanaria Handian edo Tenerifen koka baitaiteke, baina lehorreratzea hiruzpalau egun barru egingo dela uste dute. Behin lehorrean, bidaiariei osasun-kontrolak egingo zaizkie jatorrizko herrialdeetara eraman aurretik.
Osasun Ministerioak ziurtatu du herritarrentzako arriskua "oso txikia" dela, eta osasun-sistema prest dagoela egoerari bermeekin aurre egiteko, zirkuitu eta garraio espezifikoen bidez, tokiko biztanleekiko kontaktua saihestuko baitute.
Itsas bidaia Argentinatik abiatu zen, eta bertan gutxienez 41 hantabirusa kasu izan direla jakinarazi dute aurten. Lehen hipotesien arabera, litekeena da kutsatzeak ontziratzea baino lehen gertatu izana.
Bestalde, Miren Basaras mikrobiologoak eta EHUko irakasleak ohartarazi du hantabirusaren aldaera amerikarra Europakoa baino arriskutsuagoa dela, baina azpimarratu du haren transmisioa batez ere karraskariekiko kontaktuarekin edo haien gorotzekin lotuta dagoela.
Martxoaren 20an Ushuaiatik (Argentina) abiatu zen gurutzaontzi batean agerraldi bat izan da, eta dagoeneko hainbat hildako utzi ditu. Agerraldiak gaixotasun zoonotiko horren gainera eraman du fokua.
Gurutzaontzian hantabirusak kutsatutako hiru pertsonak Herbehereetara ebakuatuko dituzte
Espainiako Osasun Ministerioak adierazi duenez, pertsona horiek ebakuatu ondoren, "ez litzateke egongo arrazoi klinikorik" Kanariar Uharteetan eskala egiteko, Cabo Verde eta Uharteen arteko bidean "kasu sintomatiko berririk agertu ezean".
